Туристам из Южной Кореи запретили въезд в Россию

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение об ограничении въезда граждан Южной Кореи на территорию России.

В тексте документа сообщается, что с 00.00 московского времени 1 марта 2020 г. будет «временно ограничен въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме Шереметьево, за исключением граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по решению оперативного штаба по коронавирусу авиасообщение с Южной Кореей будет ограничено. На маршруте останутся только два перевозчика – «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Аврора».

В 2019 году в Россию посетили 413,4 тысяч граждан Южной Кореи. Это одно из самых быстрорастущих направлений въездного туризма для РФ. По сравнению с 2018 годом турпоток вырос на 21%. Эксперты туроператорских компаний оценивают возможный ущерб российского турсектора в виде недополученных доходов от корейского турпотока в 5,4 млн долларов только в марте 2020 года.

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее составляет 4 335 человек, из которых 26 скончались, а 30 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.