Тяжелобольной пациентке с COVID-19 сделали двойную пересадку легких

Молодая женщина, чьи легкие не подлежали восстановлению из-за COVID-19, получила пересадку донорских органов. Об этом сообщили врачи в Северо-Западной Мемориальной Больнице в Чикаго. Эта процедура впервые была зарегистрирована в США. Ранее подобные трансплантации были проведены в Австрии и Китае.
По его словам, еще не ясно, сколько пациентов, чьи легкие разрушены коронавирусом, могли бы извлечь пользу из такого подхода.
20-летняя женщина до заражения коронавирусом не имела проблем со здоровьем. Однако почти сразу после госпитализации ее по медицинским показаниям подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказывает Элизабет Мальсин, специалист по легочной и интенсивной терапии в Северо-западной мемориальной больнице.
Инфекция COVID-19 может вызвать воспаление легких, в результате чего альвеолы — маленькие воздушные мешочки, которые позволяют легким и крови обменивать кислород и углекислый газ — воспаляются и наполняются жидкостью. В то время как некоторые пациенты выздоравливают от пневмонии, другие могут испытывать длительное повреждение легких.
Молодая женщина находилась в отделении интенсивной терапии около шести недель. Но как только она наконец избавилась от вируса, ущерб, нанесенный им, уничтожил альвеолы.
По словам Бхарата, двойная пересадка легких была проведена 5 июня, операция заняла около 10 часов — на несколько часов больше, чем проходят подобные операции — потому что плотные рубцы на поврежденных легких прилипли к окружающим структурам. По сообщениям врачей, состояние пациентки улучшается с каждым днем.
«Вчера она улыбнулась и сказала мне: "Док, спасибо, что не сдался"», — рассказал Бхарат.
По данным на 12 июня, в мире выявлено 7 653 809 случаев коронавирусной инфекции и 425 956 летальных исходов. Выздоровел 3 856 351 человек.