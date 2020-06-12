Тяжелобольной пациентке с COVID-19 сделали двойную пересадку легких

По его словам, еще не ясно, сколько пациентов, чьи легкие разрушены коронавирусом, могли бы извлечь пользу из такого подхода.

20-летняя женщина до заражения коронавирусом не имела проблем со здоровьем. Однако почти сразу после госпитализации ее по медицинским показаниям подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказывает Элизабет Мальсин, специалист по легочной и интенсивной терапии в Северо-западной мемориальной больнице.

Инфекция COVID-19 может вызвать воспаление легких, в результате чего альвеолы — маленькие воздушные мешочки, которые позволяют легким и крови обменивать кислород и углекислый газ — воспаляются и наполняются жидкостью. В то время как некоторые пациенты выздоравливают от пневмонии, другие могут испытывать длительное повреждение легких.

Молодая женщина находилась в отделении интенсивной терапии около шести недель. Но как только она наконец избавилась от вируса, ущерб, нанесенный им, уничтожил альвеолы.