Тысячи россиян не могут вернуться домой из-за рубежа

Принимая срочные меры по борьбе с распространением COVID-19, власти множества стран закрыли границы. В результате сотни тысяч людей, среди которых также есть и граждане России, не могут вернуться домой.
Сначала «Аэрофлот» и другие авиакомпании просто снижали число рейсов, то теперь рейсы — даже те, на которые проданы билеты — просто отменены: страны запрещают въезд, и в связи с этим закрываются аэропорты. В том числе — аэропорты Черногории: и из Тивата, и из Подгорицы с 17 марта вылететь невозможно.
По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, особенно тяжелая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех — 13 марта.
Тюрина напомнила, что с 19 марта «Аэрофлот» останавливает рейсы в Прагу. Всех россиян, остающихся в Чехии, вывезти имеющимися бортами не получится, а на рейс 19 марта уже нет билетов. Не исключено, что будут организованы чартеры, но пока никакой точной информации об этом нет.
Более того: «Аэрофлот» рекомендовал всем своим пассажирам в Чехии прибыть в его представительство в Праге и зарегистрироваться на будущий чартерный рейс, но в стране введен режим чрезвычайного положения, и перемещение между городами запрещено. Меж тем туристы находятся не только в Праге, но и во многих других городах.
Аэрофлот организует специальные рейсы для возвращения граждан РФ из стран Европейского союза https://t.co/KjYhAMLEjZ pic.twitter.com/7D4LUc37yZ— Аэрофлот (@aeroflot) March 15, 2020
С 16 марта Wizz Air без какого-либо предупреждения перестала летать в Будапешт. Некоторые российские туристы успели вернуться со стыковками в Стамбуле, поскольку билетов на прямой рейс «Аэрофлота» уже не было; другие по-прежнему остаются в Венгрии. В эту ситуацию попали не только люди, путешествующие самостоятельно, но и клиенты туроператоров.
У многих заканчиваются визы, но даже с учетом этого решения проблемы нет. При отмене рейса обычно ответственность лежит на перевозчике, но в данном случае воздушное сообщение закрыто государствами, и кто именно должен заниматься попавшими в ловушку людьми — никто не знает.
Общее число пострадавших от этой ситуации не известно. Только «Аэрофлот» отменил несколько десятков рейсов, а ведь до недавних пор на зарубежных направлениях из России работало немало других авиаперевозчиков.
Ситуация у тех, кто путешествовал наземным транспортом еще хуже. Вернуться обратно через кордон закрытых границ они не могут, и даже если авиасообщение будет восстановлено — им придется оставлять машину за рубежом. Надежды на то, что все наземные границы по пути следования вскоре откроются, нет.
Granični prelaz Bijača. Nekoliko kamiona, osobnih vozila nema. Od šest sati jutros na snazi nove mjere VM. Svi državljani BiH nakon povratka u samoizolaciji. #COVID19 @N1infoSA pic.twitter.com/eAl568kbpe— Tina Jelin-Dizdar N1 (@tinajelindizdar) March 16, 2020
В самом тяжелом положении оказались люди, непосредственно попавшие на момент закрытия границ. 15 марта в 20:00 Сербия объявила о введении режима Чрезвычайной Ситуации, въезд был запрещен с полуночи. При этом выезд наземным транспортом продолжал осуществляться. С этой ночи и до настоящего времени на небольшом участке нейтральной полосы на границе с Черногорией находится несколько машин, в том числе семья россиян с маленькими детьми. Черногория закрыла свои границы примерно в это же время, но и обратно в Сербию путешественников не пускают. Посольство РФ в Сербии следит за развитием ситуации, но говорит о том, что вмешиваться не может.
На многих других наземных погранпереходах разворачиваются такие же трагедии. Попасть на нейтральную территорию не может никто, людям пытаются передавать еду, но на этом возможности помощи заканчиваются.
По сути, сейчас закрыта абсолютно вся Европа: пересечь границу может только гражданин или обладатель вида на жительство, но и он будет помещен в карантин на 14-28 дней.