Тысячи россиян не могут вернуться домой из-за рубежа

Принимая срочные меры по борьбе с распространением COVID-19, власти множества стран закрыли границы. В результате сотни тысяч людей, среди которых также есть и граждане России, не могут вернуться домой.

Сначала «Аэрофлот» и другие авиакомпании просто снижали число рейсов, то теперь рейсы — даже те, на которые проданы билеты — просто отменены: страны запрещают въезд, и в связи с этим закрываются аэропорты. В том числе — аэропорты Черногории: и из Тивата, и из Подгорицы с 17 марта вылететь невозможно.