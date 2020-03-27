Тюрьма за сближение, почему SARS-CoV-2 так опасен для пожилых и другие новости о коронавирусе

Еще более суровые карантинные правила вводят в Сингапуре. В стране решили сажать в тюрьму тех, кто намеренно приближается к другим людям в общественном месте на расстояние меньше, чем один метр. Тот, кто умышленно садится или встает в очередь на расстоянии меньше одного метра, будет нести ответственность в виде штрафа до $10 000 (около ₽780 000) или тюремного заключения до шести месяцев. Такие же наказания угрожают руководителям организаций, которые не обеспечат рассадку посетителей на дистанции как минимум на метр друг от друга.

То, что пандемия коснулась всех, подтвердилось двумя случаями на разных концах планеты. В США трехнедельный младенец стал самым молодым пациентом с коронавирусом. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале NYU Winthrop Hospital на Лонг-Айленде. Сейчас он находится дома, где его продолжают лечить. Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети не неуязвимы к коронавирусу, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.

В Италии 101-летний мужчина вылечился от коронавируса. Известно, что итальянца выписали из больницы в курортном городе Римини. Пожилой мужчина был госпитализирован на прошлой неделе. Местные власти отметили, что это стало настоящей позитивной историей для всего медицинского персонала, и назвали этот случай «надеждой на будущее».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.