Тюрьма за сближение, почему SARS-CoV-2 так опасен для пожилых и другие новости о коронавирусе
По данным на 27 марта в мире выявлено 540 557 случаев COVID-19: 24 279 человек скончались, а 124 367 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
Соединенные Штаты Америки всего за сутки обошли Италию (80 589) и Китай (81 828) по количеству заболевших. В стране зафиксировано 85 991 случаев COVID-19 и 1 296 летальных исходов. Комментируя эту новость, президент США Дональд Трамп заявил, что причина — в проведении массовых исследований.
В России выявлено 182 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 136 приходится на Москву. Общее количество заболевших составляет 1036 человек, трое из которых скончались. Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Женщина пыталась лечиться самостоятельно на протяжении пяти дней. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Еще один россиянин скончался от COVID-19 на Кубе. Ему было 45 лет.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам власти приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общепита, исключения сделаны для дистанционной торговли. Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил россиян воздержаться от поездок в Сочи на нерабочей неделе. Однако его просьба услышана не была. Число бронирований в отелях города с 28 марта по 5 апреля увеличилось в несколько раз. В связи с этим власти планируют ввести карантинные меры. В регионе планируют закрыть все торговые центры, парки, точки общепита и приостановить работу санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом.
Врач и телеведущий Алесандр Мясников рассказал, почему пожилые люди умирают от коронавируса. По его словам, опасен не сам вирус, а вызываемая им пневмония. Он подчеркнул, что для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: например, пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или коронавирусом. Он напомнил, что в год от пневмонии умирает приблизительно от полутора до двух миллионов человек. Смертность от бактериальных и вирусных пневмоний у пожилых достигает 25%.
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации».
Еще более суровые карантинные правила вводят в Сингапуре. В стране решили сажать в тюрьму тех, кто намеренно приближается к другим людям в общественном месте на расстояние меньше, чем один метр. Тот, кто умышленно садится или встает в очередь на расстоянии меньше одного метра, будет нести ответственность в виде штрафа до $10 000 (около ₽780 000) или тюремного заключения до шести месяцев. Такие же наказания угрожают руководителям организаций, которые не обеспечат рассадку посетителей на дистанции как минимум на метр друг от друга.
То, что пандемия коснулась всех, подтвердилось двумя случаями на разных концах планеты. В США трехнедельный младенец стал самым молодым пациентом с коронавирусом. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале NYU Winthrop Hospital на Лонг-Айленде. Сейчас он находится дома, где его продолжают лечить. Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети не неуязвимы к коронавирусу, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.
В Италии 101-летний мужчина вылечился от коронавируса. Известно, что итальянца выписали из больницы в курортном городе Римини. Пожилой мужчина был госпитализирован на прошлой неделе. Местные власти отметили, что это стало настоящей позитивной историей для всего медицинского персонала, и назвали этот случай «надеждой на будущее».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Также врачи советуют глубокое расслабление как способ избежать стресса. «Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие», — рекомендуют медики ВОЗ.
Китайские ученые обнаружили у малайских панголинов, незаконно ввезенных на территорию Китая, коронавирусы, очень близкие вирусу SARS-CoV-2, отвечающему за пандемию COVID-19.
Имеющиеся на сегодняшний день данные указывают, что первичным источником коронавируса SARS-CoV-2 были летучие мыши. Но для того, чтобы вирус передался от летучей мыши человеку, необходимо промежуточное животное. В предыдущих эпидемиях, вызванных коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, такими промежуточными видами были соответственно пальмовые циветы и дромадеры. У них коронавирус на 99,8% совпадал с тем, который заражал людей.
Однако авторы отмечают, что чтобы с уверенностью говорить о том, что именно панголины являются промежуточными хозяевами, которые непосредственно вовлечены в текущую вспышку COVID-19, степень сходства их вируса с человеческим должна быть не менее 95%, а этого нет.
Узнайте, почему из-за коронавируса Нидерланды уничтожают миллионы цветов.