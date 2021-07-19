У пациентов с длительным течением COVID-19 насчитали более 200 симптомов болезни

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция более года остается главной проблемой мирового здравоохранения, эта болезнь остается относительно малоизученной. В новом исследовании, в котором приняли участие 3762 человека из 56 стран, ученые попытались оценить симптоматику людей, которые столкнулись с длительным течением COVID-19, и пришли к неутешительным выводам: при длительном течении болезни возможно развитие 203 симптомов.

Коронавирусная инфекция переносится людьми по-разному: некоторые вовсе не замечают болезнь, перенося ее бессимптомно, а для других она становится причиной летального исхода. Еще одним неприятным следствием COVID-19 является длительное присутствие симптомов, которые не проходят на протяжении нескольких недель или даже месяцев. До сих пор неизвестен верхний предел длительности болезни и сама возможность возвращения организма в исходное состояние до заражения.