У пациентов с длительным течением COVID-19 насчитали более 200 симптомов болезни

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция более года остается главной проблемой мирового здравоохранения, эта болезнь остается относительно малоизученной. В новом исследовании, в котором приняли участие 3762 человека из 56 стран, ученые попытались оценить симптоматику людей, которые столкнулись с длительным течением COVID-19, и пришли к неутешительным выводам: при длительном течении болезни возможно развитие 203 симптомов.
Коронавирусная инфекция переносится людьми по-разному: некоторые вовсе не замечают болезнь, перенося ее бессимптомно, а для других она становится причиной летального исхода. Еще одним неприятным следствием COVID-19 является длительное присутствие симптомов, которые не проходят на протяжении нескольких недель или даже месяцев. До сих пор неизвестен верхний предел длительности болезни и сама возможность возвращения организма в исходное состояние до заражения.
Эксперты выяснили, что наиболее частыми симптомами болезни были утомляемость, недомогание после нагрузки (симптомы ухудшались после физических или умственных усилий), когнитивная дисфункция или «мозговой туман». Другие симптомы включали зрительные галлюцинации, тремор, сексуальную дисфункцию, потерю памяти и диарею.
Средние показатели участников следующие: 55,9 симптомов в 9,1 системе органов. Из 3762 респондентов с длительным заболеванием 2454 испытывали симптомы в течение как минимум шести месяцев. 45,2% участников заявили, что сократили свое рабочее время, а 22,3% вообще не работали на момент опроса.
«К семи месяцам многие пациенты еще не выздоровели (в основном от системных и неврологических/когнитивных симптомов), не вернулись к прежнему уровню работы и продолжают испытывать значительную симптоматическую нагрузку», — пишут исследователи.
Авторы отмечают, что у многих пациентов симптомы исчезают после вакцинации. Еще одной особенностью оказалось то, что женщины подвержены большему риску длительного течения болезни.
Эксперты определили, что около десяти процентов заразившихся страдали от симптомов COVID-19 спустя 12 недель после положительного результата теста. Учитывая распространение пандемии по всему миру, мы потенциально говорим о миллионах людей.
Исследователи хотят увидеть тесты, охватывающие неврологические и нейропсихиатрические симптомы, а также текущие сердечно-сосудистые и респираторные симптомы, чтобы выявить больше людей, которые продолжают бороться с COVID-19.
«Скорее всего, десятки тысяч длительно больных COVID будут страдать в тишине, не уверенные, что их симптомы связаны с этой болезнью», — говорит Акрами.