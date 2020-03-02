У приехавшего из Италии россиянина подтвердили коронавирус

У гражданина России, вернувшегося в России из Италии, в понедельник подтверждено наличие коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», – отмечается в сообщении.

В Россию мужчина вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.

Сейчас пациент изолирован в соответствующем отделении. В штабе добавили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Результаты лабораторного обследования на базе Роспотребнадзора были впоследствии подтверждены в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Люди, с которым зараженный контактировал после возвращения из Италии, находятся под меднаблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.

По последним данным, число заболевших по всему миру – 89 835, умерли 3061 человек, выздоровели 45 172 пациента.