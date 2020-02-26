У трех эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус

По ее словам, трое заболевших (им диагноз был поставлен накануне эвакуации, а теперь его подтвердили) и другие эвакуированные с Diamond Princess граждане России чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.

«Клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз новая коронавирусная инфекция», – сказала Попова.

Ранее, 23 февраля глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что по решению штаба 22 февраля из Японии в Казань авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess.

Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в одном из специализированных медучреждений Казани.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во вторник, 25 февраля, число новых случаев COVID-19 за пределами Китая (427 человек) впервые превысило показатели на его территории (411).

По последним данным, общее число заразившихся составляет 81 245 человек, из которых 2 770 скончались, а 30 311 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.