Убить COVID-19 за 48 часов, «бессимптомные» изменения и другие новости о коронавирусе

По данным на 9 апреля, в мире выявлено 1 520 355 случаев коронавирусной инфекции и 88 525 летальных исходов. Выздоровели 330 697 человек.

За последние сутки в России подтверждено 1 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. Полностью выздоровели 118 человек.

Всего в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране не зафиксировано ни одного повторного случая заражения коронавирусом. Она отметила, что за три месяца вирус изменился крайне мало. «И это тоже вселяет в нас надежду, что те средства тестирования, те средства профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе и вакцина, будут эффективны. И изменения в вирусе не дадут нам каких-то отрицательных результатов и не испортят наш прогноз», — сказала Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что планов полного закрытия столицы в мэрии нет.