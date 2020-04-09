Убить COVID-19 за 48 часов, «бессимптомные» изменения и другие новости о коронавирусе
По данным на 9 апреля, в мире выявлено 1 520 355 случаев коронавирусной инфекции и 88 525 летальных исходов. Выздоровели 330 697 человек.
За последние сутки в России подтверждено 1 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. Полностью выздоровели 118 человек.
Всего в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране не зафиксировано ни одного повторного случая заражения коронавирусом. Она отметила, что за три месяца вирус изменился крайне мало. «И это тоже вселяет в нас надежду, что те средства тестирования, те средства профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе и вакцина, будут эффективны. И изменения в вирусе не дадут нам каких-то отрицательных результатов и не испортят наш прогноз», — сказала Попова.
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что планов полного закрытия столицы в мэрии нет.
Число жертв коронавируса в США за минувшие сутки составило 1 965 человек, что стало новым антирекордом. По числу умерших (14 797) Соединенные Штаты вышли на второе место в мире, обогнав Испанию (14 792). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Италии (17 669).
Заразившийся коронавирусом премьер Британии Борис Джонсон остается в реанимации больницы St Thomas' Hospital. Как рассказали в его канцелярии, глава кабмина пребывает в стабильном состоянии и «хорошем настроении».
Отмечается, что он реагирует на лечение, подключение к аппарату ИВЛ ему не требуется. Джонсон дышит сам и ограничивается обычной кислородной маской. От работы он пока отказался, но общается с некоторыми людьми.
Еврокомиссия порекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне эпидемии коронавируса. Опыт разных государств в борьбе с распространением вируса наглядно показывает, что введенные для этих целей меры должны действовать более 30 дней, чтобы от них был эффект, отмечается в сообщении Еврокомиссии.
Минобороны РФ опубликовало видео о работе российских медиков в полевом госпитале в Бергамо. Эта больница рассчитана на 142 койки, в медучреждении круглосуточно дежурят восемь бригад врачей в три смены.
У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
Из 104 человек, подхвативших инфекцию на корабле, у 76 болезнь протекала без симптомов. Однако у большинства бессимптомных пациентов (41 человек) в легких нашли изменения — «эффект матового стекла». Однако доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман уверяет, что подобная картина может наблюдаться при любой инфекции.
По словам Пальмана, затуманенный участок легких — неспецифический воспалительный признак, который соизмеряется с соответствующей клинической картиной. Это может быть и при вирусной ситуации, и при бактериальной, и при аутоиммунной агрессии, и при аллергической реакции.
Еще одно исследование, проведенное американским фондом медицинского образования и научных исследований Мэйо, выяснило, как коронавирус влияет на сердце зараженных.
Снижение сердечной функции наблюдается при тяжелом протекании болезни. У части пациентов эти изменения являются следствием воспалительной реакции, а у других происходят из-за возникновения очага коронавируса в сердечной мышце. По данным исследователей, у зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия. Однако ученые отмечают, что подобные симптомы также могут быть вызваны побочными эффектами от принимаемых для лечения COVID-19 лекарств.
Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне сообщили, что нашли лекарство, способное справиться с коронавирусной инфекцией за двое суток.
Исследователи проанализировали действие «Ивермектина» на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили антипаразитарный препарат спустя два часа после заражения. Выяснилось, что одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93% спустя 24 часа, а на 99% — спустя двое суток.
Главный врач Ильинской больницы Алексей Живов пояснил, что препарат тормозит проникновение в ядра клеток РНК-вирусов. Медик отметил, что в лабораторных условиях было показано, что этот препарат снижает накопление коронавируса примерно в 5 000 раз.
«По сути, клинические испытания будут продолжаться на людях, что нормально. Этот препарат дает надежду на то, что удастся спасти людей. Кроме того, „Ивермектин“ уже тестировали на людях, когда проверяли его противопаразитарные свойства», — Алексей Живов.
Исследователи из Фуданьского университета в Китае проанализировали образцы крови 175 пациентов, выписанных из Шанхайского общественного медицинского центра после лечения от COVID-19. Оказалось, почти у трети испытуемых в крови были неожиданно низкие уровни антител к коронавирусу. У десяти пациентов антител не удалось обнаружить вовсе.
Также ученые выяснили, что уровни антител к вирусу SARS-CoV-2 увеличивались с возрастом. Так, выздоровевшие в возрастной группе от 60 до 85 лет имели титр антител в три раза выше, чем пациенты 15-39 лет.
Открытие китайских ученых может заметно повлиять на представление о коллективном противовирусном иммунитете и ставит под вопрос эффективность разрабатываемых вакцин. Исследователи отмечают, что те пациенты, в крови которых не было обнаружено антител к SARS-CoV-2, каким-то образом смогли справиться с вирусом — возможно, за счет Т-клеточного и цитокинного иммунитета. При этом вирус не индуцировал синтез антител: это может означать, что у части популяции вакцина также работать не будет.
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