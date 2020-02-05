Ухань: город-призрак. Впечатляющие съемки безлюдного города с дрона

23 января китайское правительство издало карантинные распоряжения для Уханя в рамках борьбы с распространением коронавируса 2019-nCov. В городе запрещены все развлекательные мероприятия, закрыты рынки и все места, где возможно скопление людей. Прекратил ходить весь общественный транспорт, остановлено железнодорожное и авиасообщение. 26 января в центре Уханя было запрещено использование частных автомобилей. По-прежнему разрешены лишь транспортные средства, перевозящие припасы, и такси.

В видео, снятом беспилотниками ABC News и EuroNews, на дорогах осталось лишь несколько автомобилей и велосипедистов. Никого нет в барах, парках или в центре города. Большинство жителей остаются в своих домах, время от времени выходя запастись едой и масками.