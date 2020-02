Ухань: город-призрак. Впечатляющие съемки безлюдного города с дрона

В городе введен, возможно, самый масштабный карантин в истории человечества.

Drone footage shows almost empty streets in typically bustling Wuhan, China, amid a citywide lockdown over the deadly coronavirus outbreak.



The viral outbreak has infected more than 20,600 people globally. https://t.co/K9g7lCir38 pic.twitter.com/ZctumKNM1Q