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Китайский коронавирус 2020

Ухань: город-призрак. Впечатляющие съемки безлюдного города с дрона

05 февраля 2020
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Фото: euronews (in English) / YouTube
В городе введен, возможно, самый масштабный карантин в истории человечества.

23 января китайское правительство издало карантинные распоряжения для Уханя в рамках борьбы с распространением коронавируса 2019-nCov. В городе запрещены все развлекательные мероприятия, закрыты рынки и все места, где возможно скопление людей. Прекратил ходить весь общественный транспорт, остановлено железнодорожное и авиасообщение. 26 января в центре Уханя было запрещено использование частных автомобилей. По-прежнему разрешены лишь транспортные средства, перевозящие припасы, и такси.

В видео, снятом беспилотниками ABC News и EuroNews, на дорогах осталось лишь несколько автомобилей и велосипедистов. Никого нет в барах, парках или в центре города. Большинство жителей остаются в своих домах, время от времени выходя запастись едой и масками.

Вскоре после Уханя на карантин были закрыты 15 соседних городов. В общей сложности в изоляции находятся 45 миллионов человек.

Город в сжатые сроки построил дополнительные медицинские учреждения для пациентов с коронавирусом, поскольку в городских больницах не хватало коек. Спортивные стадионы и другие здания в Ухане также были превращены во временные больницы.

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По последним данным общее количество заразившихся составляет 24 607 человек, 494 из которых скончались. Подавляющее большинство смертей приходится на провинцию Хубэй, столицей которой является Ухань. Здесь погибло 479 человек.

По данным на 2018 год, в Ухане проживают более 11 миллионов человек.