Уникальный эксперимент в Бразилии: всех взрослых жителей целого города вакцинируют от COVID-19

Хотя клинические испытания ясно показали, что вакцина Sinovac и другие вакцины от COVID-19 снижают вероятность развития коронавирусной инфекции, данные о том, могут ли вакцины полностью предотвращать заболевание, остаются ограниченными.

В прошлом месяце Институт Бутантана объявил, что вакцина CoronaVac имеет 50,4% эффективность против симптоматической инфекции в Бразилии, а также на 100% эффективна в предотвращении летального исхода заболевания.

В ходе эксперимента участников не будут ограничивать в передвижениях. Специалисты планируют наблюдать за их состоянием в течение года.

Распространение информации об этом исследовании побудило жителей других городов купить или арендовать недвижимость в Серране, однако официальные лица заявили, что для регистрации им потребуется доказать свою историю проживания в городе.

Бразилия стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса, уступая по количеству зарегистрированных случаев (более 10 млн) только США и Индии. С начала распространения инфекции в стране от COVID-19 погибло более 150 тысяч человек.