Уникальный эксперимент в Бразилии: всех взрослых жителей целого города вакцинируют от COVID-19
В городе Серрана в штате Сан-Паулу проживает около 30 тысяч взрослых. Всем им будет предложена вакцина от COVID-19 в течение следующих трех месяцев в рамках исследования, проводимого Институтом Бутантана в Бразилии.
Сообщается, что в эксперименте будет использоваться вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac. Специальная партия вакцины уже готова для использования. Прививка предлагается всем жителям старше 18 лет, кроме беременных и кормящих женщин, а также людей с серьезными заболеваниями.
Хотя клинические испытания ясно показали, что вакцина Sinovac и другие вакцины от COVID-19 снижают вероятность развития коронавирусной инфекции, данные о том, могут ли вакцины полностью предотвращать заболевание, остаются ограниченными.
В прошлом месяце Институт Бутантана объявил, что вакцина CoronaVac имеет 50,4% эффективность против симптоматической инфекции в Бразилии, а также на 100% эффективна в предотвращении летального исхода заболевания.
В ходе эксперимента участников не будут ограничивать в передвижениях. Специалисты планируют наблюдать за их состоянием в течение года.
Распространение информации об этом исследовании побудило жителей других городов купить или арендовать недвижимость в Серране, однако официальные лица заявили, что для регистрации им потребуется доказать свою историю проживания в городе.
Бразилия стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса, уступая по количеству зарегистрированных случаев (более 10 млн) только США и Индии. С начала распространения инфекции в стране от COVID-19 погибло более 150 тысяч человек.