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Коронавирус 2020

Уникальный эксперимент в Бразилии: всех взрослых жителей целого города вакцинируют от COVID-19

National Geographic Россия
19 февраля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Им будет предложена китайская вакцина.

В городе Серрана в штате Сан-Паулу проживает около 30 тысяч взрослых. Всем им будет предложена вакцина от COVID-19 в течение следующих трех месяцев в рамках исследования, проводимого Институтом Бутантана в Бразилии.

Сообщается, что в эксперименте будет использоваться вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac. Специальная партия вакцины уже готова для использования. Прививка предлагается всем жителям старше 18 лет, кроме беременных и кормящих женщин, а также людей с серьезными заболеваниями. 

«Основываясь на том, что мы узнаем, мы сможем рассказать остальному миру, каков фактический эффект вакцинации против COVID-19», — Рикардо Паласиос, директор клинических исследований Института Бутантана.

Хотя клинические испытания ясно показали, что вакцина Sinovac и другие вакцины от COVID-19 снижают вероятность развития коронавирусной инфекции, данные о том, могут ли вакцины полностью предотвращать заболевание, остаются ограниченными.

В прошлом месяце Институт Бутантана объявил, что вакцина CoronaVac имеет 50,4% эффективность против симптоматической инфекции в Бразилии, а также на 100% эффективна в предотвращении летального исхода заболевания.

В ходе эксперимента участников не будут ограничивать в передвижениях. Специалисты планируют наблюдать за их состоянием в течение года.

Распространение информации об этом исследовании побудило жителей других городов купить или арендовать недвижимость в Серране, однако официальные лица заявили, что для регистрации им потребуется доказать свою историю проживания в городе.

Бразилия стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса, уступая по количеству зарегистрированных случаев (более 10 млн) только США и Индии. С начала распространения инфекции в стране от COVID-19 погибло более 150 тысяч человек.

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