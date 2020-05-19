Успешные испытания вакцины, ещё два потенциальных лекарства от COVID-19 и другие новости о коронавирусе
По данным на 19 мая, в мире зарегистрировано 4 906 771 случай коронавирусной инфекции и 320 376 летальных исходов. Выздоровел 1 918 381 человек.
Коронавирус в России
По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 9 263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровел 5 921 человек.
Всего в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
Минздрав России в связи с эпидемией коронавируса остановил вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Как пояснил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, такое решение принято в связи с тем, что из-за пандемии «идет достаточно большая нагрузка на иммунитет», а прививки воздействуют на иммунную систему человека.
По словам Гриднева, календарь прививок, по всей видимости, будет скорректирован при появлении действующей вакцины от коронавируса. Национальный календарь профилактических прививок — документ, определяющий сроки и типы вакцинаций, которые проводятся в массовом порядке и бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, им предусмотрена вакцинация населения против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и краснухи.
408 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию. Этот перелет был организован для граждан, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.
По данным посольства России на 6 мая, в Таиланде оставались почти две тысячи россиян, которые хотели вернуться на родину. С первого апреля в Россию вывезли более 6 тысяч человек, которые застряли из-за прекращения полетов в связи с пандемией.
Россияне в апреле на треть сократили свои расходы в ходе соблюдения режима самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, привычные траты население либо вовсе отменяет, либо переносит на более поздний срок.
Представители частных клиник в Москве сообщают, что лечение больных COVID-19 оказалось слишком дорогим, и расходы не окупаются. Лечением пациентов с коронавирусной инфекцией в столице и области в основном занимаются государственные клиники. Из частных центров такие услуги могут оказывать только «Медси», «Мединвестгрупп», а также госпиталь «Лапино».
Директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова рассказала, что затраты на лечение не покрываются. По ее словам, за каждого поступившего по обязательной медицинской страховке (ОМС) человека «Медси» получает около 200 тысяч рублей от московских властей и чуть меньше — от властей Подмосковья. При этом себестоимость пребывания одного человека в реанимации с учетом ухода за пациентом может доходить до миллиона рублей.
В «Медси» по ОМС лечатся до 40% больных коронавирусом, остальные проходят по программе добровольного медицинского страхования (ДМС) или за деньги. В среднем один день в реанимации обходится в 28 тысяч рублей, а двухнедельное пребывание в клинике может стоить до 700 тысяч рублей. Сутки пребывания в одноместной палате стоят 75 тысяч рублей, а час подключения к ИВЛ — 4,8 тысячи рублей. Отмечается, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на услуги остается высоким.
Коронавирус в мире
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Всемирной организации здравоохранения. Он опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по «существенным улучшениям» в ближайшие 30 дней.
Трамп в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю. Он предупредил, что может сделать временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотреть членство США в этой организации.
Во многих европейских странах продолжается смягчение карантинных мер. В Дании возобновили работу кафе, пабы и рестораны. Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга. Теперь в Дании не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек. Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.
В Португалии частично открылись кафе и рестораны, а также вновь возобновили работу музеи и достопримечательности. Также в понедельник вернулись в школу учащиеся старших классов (подростки 16-18 лет), возобновили работу детские сады. Тем не менее, португальцев обязали носить маски на публике, соблюдать социальную дистанцию на два метра друг от друга, а также им измеряют температуру тела при входе в то или иное учреждение.
Германия и Франция предложили Евросоюзу усилить координацию в разработке вакцины против COVID-19, которая должна быть доступна «всему миру». Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Эммануэля Макрона.
Меркель и Макрон предлагают также координировать европейскую политику снабжения будущими вакцинами и медикаментами, чтобы «говорить единым голосом с фармацевтической промышленностью и лучше гарантировать европейский и глобальной доступ» к этим средствам. Также главы Германии и Франции заявили о намерении учредить специальный фонд для восстановления экономики Европейского союза.
Турция с 20 мая разрешит въезд гражданам 31 страны мира, которые смогут приехать на лечение и оздоровление. В этом пуле находятся Россия, страны СНГ (Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан), несколько стран Европы и Ближнего востока.
Среди направлений лечения, по которым страна уже готова принять визитеров, названы ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.
Въезд воздушным путем будет возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут въехать и двое сопровождающих. При прохождении границы иностранцы обязаны предъявить справку об отсутствии у них COVID-19 (действует в течение 48 часов) или пройти тестирование уже по прибытию (услуга будет платной). Во время полета в Турцию и при прохождении таможенных проверок интуристы обязаны быть в маске.
После прохождения всех въездных процедур пациентам и сопровождающим надлежит сразу ехать сразу в клинику и оставаться на ее территории во время всего курса лечения.
Исследования о коронавирусе
Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от SARS-CoV2. Участники клинических испытаний были разделены на несколько групп и получали разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую дозу вакцины, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19.
При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения. Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях приняли участие 45 человек.
Группа ученых из Института изучения биоразнообразия (IRBio) Университета Барселоны в своем филогенетическом исследовании пришли к выводу, что новый коронавирус появился в Ухане не позднее октября 2019 года. В этот период он распространялся без симптомов и не вызвал эпидемии.
Для распространения инфекционного заболевания необходимы три условия, пишут ученые — возбудитель должен быть способен инфицировать и размножаться у людей, должен быть контакт между людьми и резервуаром возбудителя, и, наконец, он должен распространяться в густонаселенном районе. При этом все факторы, необходимые для развития COVID-19, были в этом районе Китая в конце 2019 года.
Исследователи отмечают, что развитие коронавирусной инфекции произошло из-за случайного совпадения биологических и социальных факторов — вирус появился именно в этом районе в конце года, перед Китайским новым годом, когда инфицированные люди начали массово уезжать в другие регионы.
Выходец из Таджикистана и выпускник Оксфордского университета, доктор наук в области химической биологии Бободжон Назаров приступил к тестированию двух препаратов против COVID-19: камостата и нафамостата.
Эти лекарства, используемые при лечении панкреатита, могут предотвратить проникновение коронавируса в клетки организма, эффект этих препаратов будет виден почти сразу, рассказал ученый.
«Меня заинтересовала способность камостата остановить процесс проникновения коронавируса в клетки человеческого организма. Вирусы MERS-S, SARS-S и SARS-2-S (COVID-19) проникают в организм путем связывания с рецептором ACE2, затем, активировавшись ферментом TMPRSS2, они проникают в клетки дыхательных путей, где они и размножаются. Согласно научным исследованиям, камостат блокирует направление вируса к легочным клеткам путем ингибирования TMPRSS2 и тем самым понижает риск заражения вирусом», — объяснил Назаров.
Назаров также изучил еще одно лекарство от панкреатита, нафамостат, с похожими свойствами. Согласно исследованиям, нафамостат может предотвратить развитие воспалений, связанных с простудными заболеваниями. Изучив свойства обоих медикаментов, Назаров создал команду из шести ученых и профессоров Оксфордского университета для реализации клинических испытаний.
В испытаниях примут участие около 500 человек, первые тесты пройдут в Шотландии. Пациенты с симптомами коронавируса, которые лечатся дома, будут принимать камостат в форме таблеток в течение 14 дней, а находящиеся в критическом состоянии будут принимать нафамостат инъекционно в больницах.