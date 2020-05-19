Успешные испытания вакцины, ещё два потенциальных лекарства от COVID-19 и другие новости о коронавирусе

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 9 263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровел 5 921 человек.

Всего в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Минздрав России в связи с эпидемией коронавируса остановил вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Как пояснил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, такое решение принято в связи с тем, что из-за пандемии «идет достаточно большая нагрузка на иммунитет», а прививки воздействуют на иммунную систему человека.

По словам Гриднева, календарь прививок, по всей видимости, будет скорректирован при появлении действующей вакцины от коронавируса. Национальный календарь профилактических прививок — документ, определяющий сроки и типы вакцинаций, которые проводятся в массовом порядке и бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, им предусмотрена вакцинация населения против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и краснухи.