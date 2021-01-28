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Коронавирус 2020

В 2020 году численность населения России резко уменьшилась. Такого не было 15 лет

Интерфакс
28 января 2021
К этому привели всплеск смертности и снижение рождаемости

Население России на 1 января 2021 года составляло 146 млн 238 тысяч 185 человек, говорится в публикации о предварительной оценке численности населения страны на начало года на сайте Росстата.

На 1 января 2020 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 748 тыс. 643 человека. Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2020 год сократилось на 510,5 тыс. человек. Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тыс. человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек на начало 2018 года.

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По данным РБК, на фоне эпидемии COVID-19 уровень смертности в России за 10 месяцев 2020 года стал максимальным с 2010-го: 113,2 человека на десять тысяч населения. По сравнению с 2019 годом показатель, по подсчетам РБК, вырос на 10%.

Одновременно в России сокращалась рождаемость: в январе–ноябре 2020-го количество родившихся было на 4,4% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Согласно официальной статистике, в России за время пандемии от коронавирусной инфекции погибло 71 655 человек. Это восьмой показатель в мире после США, Бразилии, Индии, Мексики, Великобритании, Италии и Франции.

 

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