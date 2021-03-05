В американском зоопарке обезьян вакцинировали от COVID-19

Орангутан (Pongo) по имени Карен, в 1994 году ставшая первой в мире обезьяной, перенесшей операцию на открытом сердце, теперь стала одной из первых человекообразных обезьян, получивших вакцину от COVID-19.

В феврале Карен, три других орангутана и пять бонобо (Pan paniscus) в зоопарке Сан-Диего получили по две дозы экспериментальной вакцины от коронавируса для животных, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией. Об этом рассказала Надин Ламберски, главный специалист по охране природы и здоровья дикой природы зоопарка Сан-Диего.

По словам Ламберски, она настаивала на скорейшей вакцинации обезьян после того, как в январе группа горилл (Gorilla) в сафари-парке зоопарка Сан-Диего заразилась коронавирусной инфекцией. Одна из горилл переносила болезнь с осложнениями на сердце, но после экспериментального лечения антителами ей удалось выздороветь, как и всем остальным.

Восприимчивость человекообразных обезьян к вирусу SARS-CoV-2 особенно беспокоит ученых, поскольку в дикой природе осталось менее 5000 горилл, к тому же живущих в тесных семейных группах.