В американском зоопарке обезьян вакцинировали от COVID-19

Орангутан (Pongo) по имени Карен, в 1994 году ставшая первой в мире обезьяной, перенесшей операцию на открытом сердце, теперь стала одной из первых человекообразных обезьян, получивших вакцину от COVID-19.
В феврале Карен, три других орангутана и пять бонобо (Pan paniscus) в зоопарке Сан-Диего получили по две дозы экспериментальной вакцины от коронавируса для животных, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией. Об этом рассказала Надин Ламберски, главный специалист по охране природы и здоровья дикой природы зоопарка Сан-Диего.
По словам Ламберски, она настаивала на скорейшей вакцинации обезьян после того, как в январе группа горилл (Gorilla) в сафари-парке зоопарка Сан-Диего заразилась коронавирусной инфекцией. Одна из горилл переносила болезнь с осложнениями на сердце, но после экспериментального лечения антителами ей удалось выздороветь, как и всем остальным.
Восприимчивость человекообразных обезьян к вирусу SARS-CoV-2 особенно беспокоит ученых, поскольку в дикой природе осталось менее 5000 горилл, к тому же живущих в тесных семейных группах.
До сих пор мало что известно о том, как вирус поражает животных. Во многих случаях ветеринарное сообщество должно полагаться на ограниченные сведения, изучая отдельные случаи и спорадические вспышки у небольшого числа видов.
После того, как у собаки впервые обнаружили положительный результат теста на Sars-Cov-2, в Гонконге в феврале 2020 года ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis начала разработку вакцины COVID-19 для собак и кошек. К октябрю появилась уверенность, что вакцина безопасна и эффективна для обоих видов. Ламберски уже была на связи с Zoetis после разработки вакцины, когда в январе у стаи горилл в сафари-парке был обнаружен положительный результат.
Хотя вакцина была протестирована только на кошках и собаках, она решила, что стоит рискнуть. По словам Ламберски, обезьяны не проявили никаких побочных реакций и чувствуют себя хорошо. Кровь, взятая у орангутана Карен и одного из бонобо, вскоре покажет, выработали ли они антитела. Если эксперимент пройдет хорошо, вакцину получат оставшиеся обезьяны зоопарка, не переболевшие коронавирусом.
Махеш Кумар, старший вице-президент по глобальной биологии в Zoetis, отмечает, что эта экспериментальная вакцина работает аналогично вакцине Новавакс для людей, которая в настоящее время находится на поздних стадиях испытаний. Вместо использования живого вируса она использует синтетические белки-шипы, чтобы вызывать те же антитела, что и живой вирус.
Данные Zoetis показывают, что кошки и собаки в испытаниях имели значительный иммунный ответ на вакцину, хотя до сих пор неясно, достаточно ли этого для успешного предотвращения инфекции. По словам Кумара, необходимы дальнейшие исследования.
Представитель Zoetis Кристина Луд говорит, что другие зоопарки США также запросили дозы вакцины для своих человекообразных обезьян, и компания ожидает, что к июню их будет больше. По словам Ламберски, по мере того, как всё больше обезьян получат вакцину и будет доступно больше данных, наше понимание того, насколько эффективна вакцина для обезьян, будет расти.
Zoetis также проводит испытания своей вакцины на норках и планирует подать заявку на коммерческое разрешение после завершения испытаний. Позднее весной, выждав рекомендуемые 60–90 дней после заражения, Союз дикой природы зоопарка Сан-Диего надеется вакцинировать и группу горилл в сафари-парке. В конце концов, говорит Ламберски, они рассмотрят вопрос о вакцинации и крупных диких кошачьих.