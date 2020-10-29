В Европе стремительно распространился новый вид SARS-CoV-2

Группа испанских и швейцарских учёных опубликовала исследование о возникновении и распространении нового вида SARS-CoV-2 в Европе. Большинство новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в этой части света с начала лета 2020 года, связывают именно с ним.

Исследователи отмечают, что новый вид вируса впервые выявили в июне в Испании у сельскохозяйственных рабочих, после чего его обнаружили в Швейцарии, Ирландии и Великобритании. В этих странах зарегистрировано 30-40%, 60% и 90% заражённых новым вариантом SARS-CoV-2 соответственно (от общего числа инфицированных COVID-19).

Вирус назвали 20A.EU1. Отмечается, что темпы его распространения крайне велики. Команда учёных изучает 20A.EU1 на предмет мутаций в спайковом белке, который необходим для проникновения в клетки человека. Генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт, руководящая исследованием, заметила, что она не встречала ранее ни одного варианта SARS-CoV-2, который был бы способен на столь стремительное распространение.