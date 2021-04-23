В Индии воры ограбили больницу, но вернули вакцины от COVID-19 с извинениями
Инцидент произошел в городе Джинд в Харьяне, северном штате Индии. 22 апреля полиция сообщила, что злоумышленники украли весь запас вакцин из хранилища государственной больницы, но они совсем скоро оказались возвращены на место.
По словам Джитендера Каткара, заместителя суперинтенданта полиции Джинда, позже в четверг неизвестный мужчина передал запечатанный пакет пожилому продавцу чайного киоска, располагающегося возле полицейского участка.
В пакете полиция также нашла записку. Вор написал: «Извините, я не знал, что это вакцина от коронавируса».
По словам Каткара, полиция проверяет камеры видеонаблюдения возле киоска, что идентифицировать грабителя.
Среди украденных вакцин оказались 1270 ампул Ковишилда и 440 ампул Коваксина. Обе эти вакцины произведены в Индии.
Ранее в этот же день полиция сообщила, что злоумышленников было двое. Как видно на видеозаписях с камер больницы, они взломали три замка, чтобы добраться до хранилища. По словам, хирурга медучреждения Манджита Сингха, вероятнее всего, воры пришли за Ремдесивиром, которым в Индии лечат COVID-19.
По официальным данным, в Индии более 16 миллионов человек столкнулись с коронавирусной инфекцией. Это второй показатель на планете после США (32,6 миллиона заражений).