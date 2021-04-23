В Индии воры ограбили больницу, но вернули вакцины от COVID-19 с извинениями

В пакете полиция также нашла записку. Вор написал: «Извините, я не знал, что это вакцина от коронавируса».

По словам Каткара, полиция проверяет камеры видеонаблюдения возле киоска, что идентифицировать грабителя.

Среди украденных вакцин оказались 1270 ампул Ковишилда и 440 ампул Коваксина. Обе эти вакцины произведены в Индии.

Ранее в этот же день полиция сообщила, что злоумышленников было двое. Как видно на видеозаписях с камер больницы, они взломали три замка, чтобы добраться до хранилища. По словам, хирурга медучреждения Манджита Сингха, вероятнее всего, воры пришли за Ремдесивиром, которым в Индии лечат COVID-19.

По официальным данным, в Индии более 16 миллионов человек столкнулись с коронавирусной инфекцией. Это второй показатель на планете после США (32,6 миллиона заражений).