В Китае 21 человек погиб во время супермарафона

Марафон проходил в уезде Цзинтай городского округа Байинь провинции Ганьсу в горной местности. Забег начался при ясной погоде, однако затем условия резко ухудшились, температура упала до нуля градусов по Цельсию, начался ураган с градом и ледяным дождем.
Организаторы остановили марафон. Более тысячи спасателей были отправлены с тепловизионными дронами и радар-детекторами для обнаружения 172 человек, бежавших в легкой одежде и оснащенных лишь фольгированными одеялами на случай чрезвычайного происшествия. Как станет понятно позже, эта защита не помогла десяткам человек: одеяла были разорваны сильным ветром.
Большинство участников забега во время сошли с дистанции и сумели найти укрытие, однако для 21 человека соревнование закончилось гибелью. Еще восемь марафонцев получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Местные власти начали расследование, а наблюдатели обвинили организаторов в том, что они не прислушались к прогнозу погоды для провинции Ганьсу. В пятничном отчете провинциальное метеорологическое бюро выпустило предупреждение о «внезапных сильных ливнях, граде, молниях и ураганных ветрах».
Среди погибших были настоящие знаменитости бегового спорта, в том числе 31-летний рекордсмен Лян Цзин, у которого осталась двухлетняя дочь, и спортсмен-паралимпиец Хуан Ганьцзюнь. Лян выиграл несколько китайских ультрамарафонов в последние годы, а Хуан победил в мужском марафоне для слабослышащих на Национальных Паралимпийских играх 2019 года.
Из шести главных фаворитов марафона выжил только один – Чжан Сяотао. Бегун рассказал, что в какой-то момент упал на дистанции и уже не мог встать. Прежде чем потерять сознание, он накрылся аварийным одеялом и включил свой GPS-локатор.
Сяотао заявил, что его спас пастух, оттащивший его в ближайшую пещеру, где укрывались еще несколько бегунов. После того, как он пришел в сознание, они вместе спустились с горы.
«Как участник, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования моим товарищам по бегу, которые скончались. Пусть они покоятся с миром. Моя огромная признательность пастуху. Я бы умер, если бы он меня не спас. То, что он сделал, никогда не будет забыто», – сказал Чжан Сяотао.