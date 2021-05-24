В Китае 21 человек погиб во время супермарафона

Марафон проходил в уезде Цзинтай городского округа Байинь провинции Ганьсу в горной местности. Забег начался при ясной погоде, однако затем условия резко ухудшились, температура упала до нуля градусов по Цельсию, начался ураган с градом и ледяным дождем.

Организаторы остановили марафон. Более тысячи спасателей были отправлены с тепловизионными дронами и радар-детекторами для обнаружения 172 человек, бежавших в легкой одежде и оснащенных лишь фольгированными одеялами на случай чрезвычайного происшествия. Как станет понятно позже, эта защита не помогла десяткам человек: одеяла были разорваны сильным ветром.

Большинство участников забега во время сошли с дистанции и сумели найти укрытие, однако для 21 человека соревнование закончилось гибелью. Еще восемь марафонцев получили различные травмы и были доставлены в больницу.