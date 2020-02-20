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Китайский коронавирус 2020

В Китае из-за коронавируса на четверть сократились выбросы углерода

Анастасия Баринова
20 февраля 2020
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Фото: marcinjozwiak/Pixabay
Годом ранее объем выбросов диоксида углерода составлял 400 миллионов тонн, а теперь он снизился на 100 миллионов тонн.

Вспышка коронавируса в Китае отразилась на экономике, и недавно эксперты проанализировали, как именно. Множество предприятий закрылось, люди отправлены в бессрочные отпуска. Ежедневная выработка энергии на угольных электростанциях находится на четырехлетнем минимуме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство стали снизилось до минимума за 5 лет, а снижение спроса на нефть приостановило работу многих нефтеперерабатывающих заводов.

Коронавирус
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В общей сложности производство в ключевых отраслях промышленности снизилось на 15-40%. Кроме того, объем внутренних авиарейсов уменьшился на 70%, и значительно сократилось количество международных авиаперелетов на китайском направлении. И если годом ранее объем выбросов диоксида углерода составлял 400 миллионов тонн, то теперь он снизился на 100 миллионов тонн – это почти 6% мировых выбросов за аналогичный период прошлого года.

В начале февраля, через неделю после окончания празднования китайского нового года, средний уровень загрязнения воздуха в Китае был на 36% ниже, чем в те же дни 2019 года.

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NASA OMI

Вместе с тем аналитики считают, что это временная ситуация: после того, как вспышка заболевания утихнет, промышленность начнет восстанавливаться, что приведет к новому витку загрязнения воздуха. 

Почитайте о городах с самым загрязненным воздухом в мире. 