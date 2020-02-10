В Китае сообщают о 40 тысячах заразившихся коронавирусом. Но их может быть в 10 раз больше

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины считают, что официальные оценки числа выявленных случаев заражения вирусом 2019-nCoV могут быть сильно занижены.

Сотрудники Центра использовали математическое моделирование, чтобы оценить скорость распространения коронавируса и выяснить, когда наступит пик эпидемии. За исходные данные ученые взяли такие факторы как инкубационный период (5,2 дня), время с начала проявления первых симптомов до госпитализации (2,9 дня), период до постановки диагноза (6,1 дня), ежедневный прирост числа заболевших (3300 человек) и около 11 миллионов человек, подверженных риску заражения в Ухане.

Результаты исследования показали, что пик эпидемии при таких же темпах распространения вируса придется на середину-конец февраля.

Согласно исследованию ученых, к середине февраля только в городе Ухань коронавирусом может быть заражен каждый двадцатый житель, что составляет более 500 тысяч человек. Можно предположить, что на пике там заболеет около 5 процентов из 10 миллионов жителей города, признанных наиболее уязвимыми. По официальным данным, на 9 февраля общее количество заразившихся по всему миру составляет 40 561 человек.

Ученые отмечают, что такие разночтения между официальной статистикой и их прогнозом связаны с тем, что на начальной стадии болезнь может протекать бессимптомно, а тесты, позволяющие в кратчайшие сроки определить наличие у человека коронавируса, все еще находятся в разработке.