В Китае сообщают о 40 тысячах заразившихся коронавирусом. Но их может быть в 10 раз больше
Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины считают, что официальные оценки числа выявленных случаев заражения вирусом 2019-nCoV могут быть сильно занижены.
Сотрудники Центра использовали математическое моделирование, чтобы оценить скорость распространения коронавируса и выяснить, когда наступит пик эпидемии. За исходные данные ученые взяли такие факторы как инкубационный период (5,2 дня), время с начала проявления первых симптомов до госпитализации (2,9 дня), период до постановки диагноза (6,1 дня), ежедневный прирост числа заболевших (3300 человек) и около 11 миллионов человек, подверженных риску заражения в Ухане.
Результаты исследования показали, что пик эпидемии при таких же темпах распространения вируса придется на середину-конец февраля.
Согласно исследованию ученых, к середине февраля только в городе Ухань коронавирусом может быть заражен каждый двадцатый житель, что составляет более 500 тысяч человек. Можно предположить, что на пике там заболеет около 5 процентов из 10 миллионов жителей города, признанных наиболее уязвимыми. По официальным данным, на 9 февраля общее количество заразившихся по всему миру составляет 40 561 человек.
Ученые отмечают, что такие разночтения между официальной статистикой и их прогнозом связаны с тем, что на начальной стадии болезнь может протекать бессимптомно, а тесты, позволяющие в кратчайшие сроки определить наличие у человека коронавируса, все еще находятся в разработке.
Это соотносится с данными ВОЗ, согласно которым 82 процента из общего числа заразившихся переносят болезнь в легкой форме, 15% – тяжелыми и 3% – критическими (статистика выявлена на основе первых 17 000 случаев).
«Следующие две недели – критические для понимания того, что происходит. Мы сможем понять, будет ли болезнь широко распространяться в других местах, или же нам удалось избежать глобальной пандемии из-за мер контроля, которые осуществляются вплоть до настоящего времени», – говорит глава отдела эпидемиологии и биостатистики Университета Гонконга профессор Бенджамин Коулинг.
В то же время в ВОЗ утверждают, что в последние дни ситуация с распространением коронавируса в Ухане стабилизировалась. Количество регистрируемых случаев заражения в Ухане и по всей провинции Хубэй в последние несколько дней идет на спад.
По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом составляет 40 561 человек, из которых 40 185 случаев приходятся на Китай. 910 человек погибли, 3 400 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.