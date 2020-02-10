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Китайский коронавирус 2020

В Китае сообщают о 40 тысячах заразившихся коронавирусом. Но их может быть в 10 раз больше

10 февраля 2020
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Фото: pixabay.com
Масштабы эпидемии, видимо, недооценены.

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины считают, что официальные оценки числа выявленных случаев заражения вирусом 2019-nCoV могут быть сильно занижены.

Сотрудники Центра использовали математическое моделирование, чтобы оценить скорость распространения коронавируса и выяснить, когда наступит пик эпидемии. За исходные данные ученые взяли такие факторы как инкубационный период (5,2 дня), время с начала проявления первых симптомов до госпитализации (2,9 дня), период до постановки диагноза (6,1 дня), ежедневный прирост числа заболевших (3300 человек) и около 11 миллионов человек, подверженных риску заражения в Ухане.

Результаты исследования показали, что пик эпидемии при таких же темпах распространения вируса придется на середину-конец февраля. 

Согласно исследованию ученых, к середине февраля только в городе Ухань коронавирусом может быть заражен каждый двадцатый житель, что составляет более 500 тысяч человек. Можно предположить, что на пике там заболеет около 5 процентов из 10 миллионов жителей города, признанных наиболее уязвимыми. По официальным данным, на 9 февраля общее количество заразившихся по всему миру составляет 40 561 человек.

Ученые отмечают, что такие разночтения между официальной статистикой и их прогнозом связаны с тем, что на начальной стадии болезнь может протекать бессимптомно, а тесты, позволяющие в кратчайшие сроки определить наличие у человека коронавируса, все еще находятся в разработке.

«В настоящее время реальное число людей, подвергшихся воздействию вируса 2019-nCoV, может быть значительно недооценено. Поскольку акцент делается на тысячи серьезных случаев, легкие и бессимптомные случаи, на которые, возможно, приходится основная часть заболеваний коронавирусом, могут оставаться в значительной степени нераспознанными, особенно в сезон гриппа», – Мануэль Баттегай из Базельского Университета.

Это соотносится с данными ВОЗ, согласно которым 82 процента из общего числа заразившихся переносят болезнь в легкой форме, 15% – тяжелыми и 3% – критическими (статистика выявлена на основе первых 17 000 случаев).

«Следующие две недели – критические для понимания того, что происходит. Мы сможем понять, будет ли болезнь широко распространяться в других местах, или же нам удалось избежать глобальной пандемии из-за мер контроля, которые осуществляются вплоть до настоящего времени», – говорит глава отдела эпидемиологии и биостатистики Университета Гонконга профессор Бенджамин Коулинг.

В то же время в ВОЗ утверждают, что в последние дни ситуация с распространением коронавируса в Ухане стабилизировалась. Количество регистрируемых случаев заражения в Ухане и по всей провинции Хубэй в последние несколько дней идет на спад. 

«Мы надеемся, что та же самая стабилизация, которая, кажется, происходит в Ухане, также происходит и за его пределами. Но очень и очень рано делать какие-либо прогнозы относительно того времени, когда эпидемия пойдет на спад», – Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения».

По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом составляет 40 561 человек, из которых 40 185 случаев приходятся на Китай. 910 человек погибли, 3 400 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.