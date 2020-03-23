В Китае вновь открывают доступ к достопримечательностям

Власти КНР пытаются восстановить просевший туристический сектор, стимулируя жителей возвращаться к нормальной жизни и тратить деньги на развлечения. Людям выдают скидочные купоны для использования в поездках, ресторанах и торговых центрах.

В Шанхае постепенно стали возобновлять работу главные аттракционы и парки — в частности, Шанхайский ботанический сад и зоопарк. В целом в Китае с начала недели возобновили работу свыше 3 700 достопримечательностей в 28 провинциях страны — это 30% от тех, что были закрыты.

Количество посетителей в музеях и других туристических местах пока ограничено. Так, Музей Шанхая за день могут посетить не более 2 000 человек, Музей истории — 3 000, Музей искусств Китая — 5 000. У всех посетителей проверяют температуру, они обязаны носить маски. Время пребывания ограничено двумя часами на человека.

Китай сообщил о 46 новых случаях заражения коронавирусом в стране за последние сутки. 45 человек из заболевших вернулись в Китай из-за рубежа. Сообщается, что в настоящее время на лечении находятся около 5 500 тысяч человек, из которых почти 2 000 находятся в тяжелом состоянии.