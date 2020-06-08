В Москве с 9 июня отменят пропускной режим и самоизоляцию

Мэр Москвы на своем сайте объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция и пропускной режим, а также график прогулок.
«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты.
Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — написал Собянин.
Мэр столицы утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций.
С 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.
К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.
Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
Рестораны и кафе планируется открыть в два этапа. С 16 июня будут открыты летние веранды, а спустя неделю — стационарные заведения.
С 23 июня отменяются ограничения на работу спортивной индустрии — будут открыты фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.
Также 8 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал открытие границ для определенных категорий граждан.
«Мы вносим изменения в режим ограничений. <...> Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — заявил Мишустин.
По его словам, Россия разрешит и въезд иностранцев на свою территорию для лечения и ухода за близкими родственниками.