В Москве с 9 июня отменят пропускной режим и самоизоляцию

Мэр Москвы на своем сайте объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция и пропускной режим, а также график прогулок.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты.

Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — написал Собянин.

Мэр столицы утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций.

С 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.

К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.