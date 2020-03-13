В небе над Сиднеем появилась надпись «Мойте руки»: видео

Важное напоминание в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
12 марта в небе недалеко от залива Порт Джэксон в центре Сиднея появилась надпись: «Мойте руки». Автор послания неизвестен. Видео с «небесным указанием» появилось в соцсетях.
По данным на 12 марта, в Австралии зафиксировано 126 случаев COVID-19 с тремя летальными исходами.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует регулярное мытье рук с мылом в течение не менее 20 секунд как основное и эффективное средство профилактики коронавируса. В числе профилактических мер есть и другие: например, избегание незащищенных контактов с фермерскими животными и тщательная термообработка мяса и яйц при приготовлении еды.
В среду, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.