В небе над Сиднеем появилась надпись «Мойте руки»: видео

По данным на 12 марта, в Австралии зафиксировано 126 случаев COVID-19 с тремя летальными исходами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует регулярное мытье рук с мылом в течение не менее 20 секунд как основное и эффективное средство профилактики коронавируса. В числе профилактических мер есть и другие: например, избегание незащищенных контактов с фермерскими животными и тщательная термообработка мяса и яйц при приготовлении еды.

В среду, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.