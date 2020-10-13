В Нидерландах зарегистрировали первую смерть от повторного заражения COVID-19

Медики из Нидерландов сообщили о смерти 89-летней женщины, скончавшейся от повторного заражения COVID-19. Пациентка страдала от макроглобулинемии Вальденстрема, редкого типа рака лейкоцитов.

Как сообщает BNO News, женщина была госпитализирована в отделение неотложной помощи с лихорадкой и сильным кашлем в начале 2020 года. Тест на коронавирус оказался положительным, пациентка пробыла в больнице пять дней, после чего ее симптомы полностью исчезли, за исключением постоянной усталости.

Спустя почти два месяца, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у нее поднялась температура, появился кашель и одышка. Когда она была госпитализирована, ее насыщение кислородом составляло 90%, а частота дыхания — 40 вдохов в минуту.

Тест на коронавирус снова показал положительный результат, хотя тесты на антитела были отрицательными на четвертый и шестой день госпитализации. На восьмой день в больнице состояние пациентки ухудшилось, она умерла через две недели.

Исследователи, имевшие доступ к тестовым образцам от обеих инфекций, подтвердили, что генетический состав каждого вируса был различным, что говорит о том, что коронавирус не мутировал внутри самого организма, и что женщина точно заразилась COVID-19 дважды.

На сегодняшний день медики подтвердили только 23 случая повторного заражения коронавирусом, но во всех предыдущих случаях пациенты выздоравливали.

По состоянию на 13 октября в мире выявлено более 38 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией и более миллиона погибших.

За последние сутки в России зафиксировали 13 868 подтвержденных заражений. Столько новых случаев в стране не выявляли с начала пандемии. За 24 часа скончались 244 человека, что также является новым максимумом.