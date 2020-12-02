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Коронавирус 2020

В образцах крови жителей США, взятых в декабре 2019 года, нашли антитела к SARS-CoV-2

02 декабря 2020
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Фото: pixabay.com
Новое доказательство того, что коронавирус распространялся среди людей до того, как появились первые сообщения о болезни из Уханя.

В исследовании, проведенном учеными из Центров США по контролю и профилактике заболеваний, была проанализирована донорская кровь, собранная Американским Красным Крестом с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.

7 389 образцов, собранных в девяти штатах, были протестированы на наличие реактивных антител к SARS-CoV-2.

Из протестированных образцов как минимум в 106 были обнаружены антитела к SARS-CoV-2, включая образцы, собранные в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне с 13 по 16 декабря 2019 года.

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Ученые указали, что маловероятно, что антитела развились для сдерживания других коронавирусов, поскольку было обнаружено, что 84 образца обладают нейтрализующей активностью, специфичной для SARS-CoV-2.

Они также отметили, что невозможно определить масштабы распространения инфекции на уровне штата или страны на основе данных выборок, а также нельзя установить, были ли случаи коронавируса связаны с поездками.

Сообщения о загадочной пневмонии, распространяющейся в китайском Ухане, впервые появились в конце декабря 2019 года. После быстрого распространения по всему городу в следующие недели болезнь распространилась по всему миру, а первый случай заболевания в США был зарегистрирован 19 января 2020 года. 

В среду, 2 декабря, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей для использования Вакцину фармкомпаний Pfizer и BioNTech. Компании ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины — она показала эффективность около 95% в предотвращении заражения COVID-19.

Узнайте о прецеденте, когда бессимптомная заболевшая коронавирусом распространяла его в течение двух с лишним месяцев. 

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