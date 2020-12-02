В образцах крови жителей США, взятых в декабре 2019 года, нашли антитела к SARS-CoV-2

В исследовании, проведенном учеными из Центров США по контролю и профилактике заболеваний, была проанализирована донорская кровь, собранная Американским Красным Крестом с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.

7 389 образцов, собранных в девяти штатах, были протестированы на наличие реактивных антител к SARS-CoV-2.

Из протестированных образцов как минимум в 106 были обнаружены антитела к SARS-CoV-2, включая образцы, собранные в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне с 13 по 16 декабря 2019 года.