В РФ впервые зафиксировали более 12 000 случаев заражения COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 12 126 новых случаев коронавируса, что стало рекордным суточным приростом за всё время пандемии. За сутки выздоровели 7092 человека; зафиксирован 201 летальный случай.
Предыдущий максимум был зарегистрирован 11 мая, когда в стране было выявлено 11 656 случаев COVID-19.
На данный момент зафиксировано уже 1 272 238 случаев коронавирусной инфекции. Также за весь период выздоровели 1 009 421 человека и зафиксирован 22 257 летальных случаев.
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За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 12 126 в 85 регионах, из них 3 272 случая (27,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. ⠀ В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 272 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 009 421. ⠀ За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 092 человека. Больше всего выписано: 🔹 Москва – 1 424 🔹 Ростовская область – 286 🔹 Санкт-Петербург – 235 ⠀ За последние сутки подтверждён 201 летальный случай с коронавирусом: 🔻 Москва – 33 🔻 Санкт-Петербург – 22 🔻 Ростовская область – 9 🔻 Костромская область – 8 🔻 Алтайский край – 8 🔻 Московская область – 7 🔻 Свердловская область – 7 🔻 Кемеровская область – 7 🔻 Республика Дагестан – 6 🔻 Кировская область – 6 🔻 Нижегородская область – 5 🔻 Вологодская область – 4 🔻 Краснодарский край – 4 🔻 Пермский край – 4 🔻 Омская область – 4 🔻 Республика Бурятия – 4 🔻 Мурманская область – 3 🔻 Ставропольский край – 3 🔻 Удмуртская Республика – 3 🔻 Челябинская область – 3 🔻 Иркутская область – 3 🔻 Владимирская область – 2 🔻 Воронежская область – 2 🔻 Ивановская область – 2 🔻 Курская область – 2 🔻 Смоленская область – 2 🔻 Тверская область – 2 🔻 Республика Коми – 2 🔻 Архангельская область – 2 🔻 Республика Крым – 2 🔻 Астраханская область – 2 🔻 Волгоградская область – 2 🔻 Республика Татарстан – 2 🔻 Республика Чувашия – 2 🔻 Саратовская область – 2 🔻 Курганская область – 2 🔻 Ханты-Мансийский АО – 2 🔻 Красноярский край – 2 🔻 Новосибирская область – 2 🔻 Хабаровский край – 2 🔻 Липецкая область – 1 🔻 Орловская область – 1 🔻 Псковская область – 1 🔻 Севастополь – 1 🔻 Республика Ингушетия – 1 🔻 Кабардино-Балкария – 1 🔻 Пензенская область – 1 🔻 Тюменская область – 1 🔻 Ямало-Ненецкий АО – 1 🔻 Забайкальский край – 1 ⠀ Летальных случаев за все время: 22 257. ⠀ Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день. ⠀ Полная информация тут — https://bit.ly/2Fi891A ⠀ #стопкоронавирус #здоровьевприоритете #coronavirus
Больше всего новых случаев в Москве — заболели 3701 человек; 1424 пациента выздоровели, 33 человека умерли. Всего в столице зафиксировано 321 812 случаев коронавирусной инфекции.
Днём ранее, 8 октября, оперштаб опубликовал статистику с 11 493 случаями заражения за сутки.
Узнайте, как птичье пение изменилось в тишине карантина из-за COVID-19.