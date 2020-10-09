В РФ впервые зафиксировали более 12 000 случаев заражения COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 12 126 новых случаев коронавируса, что стало рекордным суточным приростом за всё время пандемии. За сутки выздоровели 7092 человека; зафиксирован 201 летальный случай.

Предыдущий максимум был зарегистрирован 11 мая, когда в стране было выявлено 11 656 случаев COVID-19.

На данный момент зафиксировано уже 1 272 238 случаев коронавирусной инфекции. Также за весь период выздоровели 1 009 421 человека и зафиксирован 22 257 летальных случаев.