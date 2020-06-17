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Китайский коронавирус 2020

В России начали клинические испытания вакцины от COVID-19

National Geographic Россия
17 июня 2020
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Фото: pikist.com
Испытания проводятся Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ.

Минздрав разрешил проведение клинических исследований, а также согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских. Первой группе добровольцев введут новую вакцину в ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что испытания займут около полутора месяцев. Добровольцы пробудут в стационаре 28 дней, вакцинация пройдет в два этапа — в нулевой день и на 21-й.

Гинцбург пояснил, что после завершения испытаний данные передадут в Минздрав, где эксперты изучат соотношение пользы и риска, после этого можно рассчитывать, что вакцина поступит в гражданский оборот.

Начальник отделения Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Виктор Павлов заявил, что сейчас все добровольцы находятся под наблюдением их специалистов. 

«Состояние здоровья у них хорошее. Чувствуют они себя бодро и уверенно. До истечения двухнедельной изоляции мы ежедневно проводим полный комплекс всех необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей», — Виктор Павлов.

По официальным данным, с начала пандемии в России выявлен 553 301 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровели 304 342 человек.

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