В России начали клинические испытания вакцины от COVID-19

Минздрав разрешил проведение клинических исследований, а также согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских. Первой группе добровольцев введут новую вакцину в ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что испытания займут около полутора месяцев. Добровольцы пробудут в стационаре 28 дней, вакцинация пройдет в два этапа — в нулевой день и на 21-й.

Гинцбург пояснил, что после завершения испытаний данные передадут в Минздрав, где эксперты изучат соотношение пользы и риска, после этого можно рассчитывать, что вакцина поступит в гражданский оборот.

Начальник отделения Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Виктор Павлов заявил, что сейчас все добровольцы находятся под наблюдением их специалистов.