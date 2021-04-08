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Коронавирус 2020

В России начали предлагать «вакцинные туры» для соотечественников, проживающих за рубежом

Интерфакс
08 апреля 2021
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Фото: Marco Verch Professional Photographer / flickr.com
Туристам предложат отдохнуть в стране и получить вакцину от коронавирусной инфекции.

Туроператор Cosmos Travel (дочерняя компания Cosmos Hotel Group, входящей в инвестиционную группу АФК «Система») впервые предложил «вакцинные туры» в Россию для соотечественников, проживающих за рубежом.

«Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной «Спутник V». К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы договорились с партнерами и разработали пакетные предложения», — Андрей Сивицкий, генеральный директор Cosmos Travel.

По его словам, большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в страну. «Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года», — отметил Сивицкий.

Он пояснил, что пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, будут включать проживание, транспорт, а также сопровождение в центр вакцинации. Вакцинация будет проходить в клиниках группы компаний «Медси», входящей в АФК «Система», либо, при желании клиентов, в других партнерских центрах. Воспользоваться программой может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.

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Желающие привиться от коронавируса в России могут выбрать несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в РФ в течение 21 дня либо две поездки, каждая — сроком на три дня. Стоимость второго варианта, включающего проживание, трансферы, консультации и вакцинацию — от 700 евро без учета перелета. Стоимость тура сроком на 21 день составит от 1500 евро, рассказал гендиректор Cosmos Travel.

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