В России начали предлагать «вакцинные туры» для соотечественников, проживающих за рубежом
Туроператор Cosmos Travel (дочерняя компания Cosmos Hotel Group, входящей в инвестиционную группу АФК «Система») впервые предложил «вакцинные туры» в Россию для соотечественников, проживающих за рубежом.
По его словам, большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в страну. «Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года», — отметил Сивицкий.
Он пояснил, что пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, будут включать проживание, транспорт, а также сопровождение в центр вакцинации. Вакцинация будет проходить в клиниках группы компаний «Медси», входящей в АФК «Система», либо, при желании клиентов, в других партнерских центрах. Воспользоваться программой может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.
Желающие привиться от коронавируса в России могут выбрать несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в РФ в течение 21 дня либо две поездки, каждая — сроком на три дня. Стоимость второго варианта, включающего проживание, трансферы, консультации и вакцинацию — от 700 евро без учета перелета. Стоимость тура сроком на 21 день составит от 1500 евро, рассказал гендиректор Cosmos Travel.