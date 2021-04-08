В России начали предлагать «вакцинные туры» для соотечественников, проживающих за рубежом

По его словам, большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в страну. «Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года», — отметил Сивицкий.

Он пояснил, что пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, будут включать проживание, транспорт, а также сопровождение в центр вакцинации. Вакцинация будет проходить в клиниках группы компаний «Медси», входящей в АФК «Система», либо, при желании клиентов, в других партнерских центрах. Воспользоваться программой может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.