В России нашли нулевого пациента с коронавирусом

Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова.
«Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.
За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.
Больше всего новых заражений в Москве — 6425, Санкт-Петербурге — 3768 и Подмосковье — 1444.
С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов выздоровели.