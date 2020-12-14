В России нашли нулевого пациента с коронавирусом

Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.