В России не будет режима изоляции, Китай готов открыть Ухань и другие новости о коронавирусе

По данным на 24 марта, в мире выявлено 383 136 случаев заражения COVID-19, 16 563 человека погибли, количество выздоровевших превысило 100 000 человек. В России сообщается о 444 случаях заражения, из них 262 — в Москве.

В медицинском центре в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка, госпитализированная с подозрением на коронавирус. Накануне ее дочь вернулась из Португалии. Однако в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию, что женщина скончалась от COVID-19.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — говорится в заявлении департамента.