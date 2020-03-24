В России не будет режима изоляции, Китай готов открыть Ухань и другие новости о коронавирусе
По данным на 24 марта, в мире выявлено 383 136 случаев заражения COVID-19, 16 563 человека погибли, количество выздоровевших превысило 100 000 человек. В России сообщается о 444 случаях заражения, из них 262 — в Москве.
В медицинском центре в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка, госпитализированная с подозрением на коронавирус. Накануне ее дочь вернулась из Португалии. Однако в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию, что женщина скончалась от COVID-19.
«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — говорится в заявлении департамента.
В Минздраве заявили, что на сегодняшний день в России нет необходимости в полной изоляции граждан. Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что принимаемых профилактических мер вполне достаточно, чтобы «инфекция активно не распространялась, чтобы не вводить такие мероприятия, как полная карантинизация регионов или районов, всей страны».
Малинникова также заявила, что экспресс-тестов по определению коронавируса не будет, их нельзя будет купить в аптеке и сделать дома, исследования должны делать только специальные лаборатории, в которых есть условия для работы с этим патогеном. По ее словам, сейчас в стране более двух десятков лабораторий, которые готовы проводить подобного рода анализы: «Они строго лицензированы, они могут работать с микроорганизмами первой и второй степени патогенности».
В Ростуризме сообщили, что все организованные российские туристы, находящиеся за рубежом, вернутся на родину в течение недели. За неделю с 17 по 23 марта 2020 года количество российских туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тысяч человек до 57,8 тысяч, заявили в ведомстве.
183 пассажирам отказали в поездке в московском метро, так как у них была выявлена повышенная температура тела. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. В воскресенье мэр города Сергей Собянин заверил, что Московский метрополитен не будет приостанавливать работу, несмотря на распространение коронавируса.
В Великобритании введен карантин из-за коронавируса. Согласно новым ограничениям, люди могут выходить из дома за покупками товаров первой необходимости, для поездок на работу и с нее, если они не могут работать дистанционно. Также разрешены пробежки и другая физическая активность раз в день. Собираться больше, чем по двое — запрещено, если речь не идет о членах семьи, живущих вместе.
Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о закрытии магазинов, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Ограничения будут действовать в течение трех недель, после этого их могут смягчить.
Некоторые страны уже сталкиваются с необходимостью продления ранее объявленного карантина. Так, в Дании до 13 апреля останутся закрытыми школы и детские сады, ночные клубы, бары, кафе, рестораны, театры, церкви, библиотеки, крупные торговые центры, парикмахерские, массажные и тату-салоны. Останется в силе запрет на собрания группами в более чем 10 человек. Работники государственного сектора, занимающиеся не жизненно важной работой, продолжат работу удаленно.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о введении ограничений на число присутствующих людей на похоронах тех, кто умер из-за коронавируса. Он отметил, что на похоронах смогут присутствовать не более 20 человек.
Нидерланды ввели запрет на собрания больше двух человек. Полиция получила право штрафовать нарушителей в случае необходимости.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил о введении с 26 марта в стране режима чрезвычайной ситуации. Предполагается, что экстренные меры продлятся месяц. По последним данным, общее число заболевших в королевстве возросло до 827 человек. Четыре человека скончались.
В сети появилось видео из переполненной больницы в Мадриде. Из-за нехватки мест многие пациенты сидят в креслах в коридоре, а другие просто лежат на полу.
Китай анонсировал снятие транспортной блокады Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса. Ограничения на транспортное сообщение с городом будут сняты 8 апреля. На территории материкового Китая за прошедшие сутки было зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 — у людей, которые прибыли из-за границы.
Американские ученые заразили макак (Macaca mulatta) коронавирусом и выяснили, что у обезьян оно вызывает те же симптомы, что и у человека. Это позволяет использовать приматов для проверки вакцин и лекарств от COVID-19.
«Мы успешно сравнили и сопоставили то, как болезнь развивается у человека и наших обезьян. Благодаря этому мы сможем использовать последних для того, чтобы оценивать эффективность различных способов лечения и клинических мер. Мы уже начали проверять антивирусные средства и вакцины на макаках», — пишут ученые.
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