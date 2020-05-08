В России приостановят раздельный сбор мусора

Как пояснили в Роспотребнадзоре, из-за лечения пациентов с легкими формами коронавируса на дому любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнен. При этом возбудитель новой коронавирусной инфекции неустойчив в окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке отходов вирус погибнет через три дня и не нанесет ущерба.

Систему раздельного сбора твердых бытовых отходов внедрили еще не во всех российских регионах, уточнили в Роспотребнадзоре. Во многих населенных пунктах их собирают в контейнеры со смешанными отходами, которые должны транспортировать и захоронять на полигонах компании с соответствующей лицензией.

С января 2019 года во всех российских регионах, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя, началась мусорная реформа. Ее цель — создание новой системы утилизации бытовых отходов. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы — их услуги оплачиваются отдельно от услуг ЖКХ.