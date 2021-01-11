В России впервые обнаружен британский штамм коронавируса

Британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В ноябре он вызвал вспышку заболеваемости в графстве Кент, которая впоследствии перекинулась на Лондон и Эссекс. В дальнейшем штамм распространился за территорию Соединенного Королевства; на данный момент он обнаружен более чем в 40 странах. Летальность британского штамма, по текущим оценкам, соответствует стандартному, однако его заразность выше примерно на 70%.

В результате обследования россиян, вернувшихся из Великобритании, новый штамм был обнаружен у одного человека, сказала Попова в интервью каналу «Россия 1». При этом она подчеркнула, что «тест-системы, которые действуют в России для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус», а российская вакцина «абсолютно точно» защищает от этого штамма.