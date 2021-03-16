В России выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца из ЮАР.

Британский, южноафриканский и бразильский штаммы считаются более заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе этого года.

Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.

В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).