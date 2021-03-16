В России выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

О нахождении штамма сообщает Роспотребнадзор.
«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.
Еще в 16 случаях выявлены другие мутации коронавируса.
10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца из ЮАР.
Британский, южноафриканский и бразильский штаммы считаются более заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе этого года.
Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.
В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).