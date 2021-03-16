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Коронавирус 2020

В России выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

National Geographic Россия
16 марта 2021
COVID-19
Фото: Flickr
Пока достоверно неизвестно, действуют ли на него вакцины.

О нахождении штамма сообщает Роспотребнадзор. 

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Еще в 16 случаях выявлены другие мутации коронавируса.

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10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца из ЮАР.

Британский, южноафриканский и бразильский штаммы считаются более заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе этого года.

Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.

В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

 

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