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Китайский коронавирус 2020

В России зафиксировали 6 новых случаев коронавируса

06 марта 2020
COVID-19
Фото: NIAID / Flickr.com
Общее количество заразившихся в РФ за сутки увеличилось в два с половиной раза.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, пять новых случаев заражения инфекцией выявлены в Москве, еще один в Нижнем Новгороде.

Все заразившиеся приехали из Италии, сейчас они находятся в инфекционных боксах: состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен, за всеми наблюдают медики, сообщают представители штаба.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные на карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка COVID-19.

6 марта количество заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 100 000. Из них 3 405 человек скончались, а 55 546 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.