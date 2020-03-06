В России зафиксировали 6 новых случаев коронавируса

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, пять новых случаев заражения инфекцией выявлены в Москве, еще один в Нижнем Новгороде.

Все заразившиеся приехали из Италии, сейчас они находятся в инфекционных боксах: состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен, за всеми наблюдают медики, сообщают представители штаба.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные на карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка COVID-19.

6 марта количество заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 100 000. Из них 3 405 человек скончались, а 55 546 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.