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Коронавирус 2020

В России зарегистрировали первую в мире COVID-вакцину для животных

Интерфакс
31 марта 2021
Кот Рембрандта
Фото: Станислав Акимкин
Она получила название «Карнивак-Ков».

Первая в мире вакцина против коронавируса для животных зарегистрирована в России. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Сорбированная инактивированная вакцина получила название «Карнивак-Ков». Ее разработкой занималось ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». В клинических испытаниях, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. 

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — Константин Савенков.
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По его словам, вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных, некоторые виды животных особенно восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек — в Москве и Тюмени.

Савенков напомнил, что в 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании. Власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.

При этом замруководителя службы отметил, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет.

Недавно в американском зоопарке человекообразных обезьян уже вакцинировали от COVID-19. 

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