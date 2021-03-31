В России зарегистрировали первую в мире COVID-вакцину для животных

По его словам, вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных, некоторые виды животных особенно восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек — в Москве и Тюмени.

Савенков напомнил, что в 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании. Власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.

При этом замруководителя службы отметил, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет.

Недавно в американском зоопарке человекообразных обезьян уже вакцинировали от COVID-19.