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Коронавирус 2020

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

National Geographic Россия
14 октября 2020
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На подходе третья.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса и скорой регистрации третьей.

«Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона". Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук», — Владимир Путин.

По его словам, для борьбы с распространением коронавируса важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.

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Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. 30 сентября вакцина официально получила патенты. Вакцина «Вектора» отличается тем, что содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против коронавируса и в дальнейшем способствует развитию иммунитета, сообщает ТАСС.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук 19 октября начнет в Кирове и в Санкт-Петербурге клинические исследования своей вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле.

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