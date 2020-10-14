В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса и скорой регистрации третьей.
По его словам, для борьбы с распространением коронавируса важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.
Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. 30 сентября вакцина официально получила патенты. Вакцина «Вектора» отличается тем, что содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против коронавируса и в дальнейшем способствует развитию иммунитета, сообщает ТАСС.
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук 19 октября начнет в Кирове и в Санкт-Петербурге клинические исследования своей вакцины против новой коронавирусной инфекции.
Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле.