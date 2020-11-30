В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

31-летняя жительница Сингапура Селин Нг-Чан родила мальчика с антителами к SARS-CoV-2. При этом ребенок, которого назвали Олдрин, не болен COVID-19.

«Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — сказала женщина.

Селин рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией вместе со своей матерью и дочерью после возвращения из семейного отдыха в Европе. Болезнь протекала легко, и через две с половиной недели ее выписали из больницы.