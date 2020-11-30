В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

31-летняя жительница Сингапура Селин Нг-Чан родила мальчика с антителами к SARS-CoV-2. При этом ребенок, которого назвали Олдрин, не болен COVID-19.
«Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — сказала женщина.
Селин рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией вместе со своей матерью и дочерью после возвращения из семейного отдыха в Европе. Болезнь протекала легко, и через две с половиной недели ее выписали из больницы.
По словам доцента Тан Хак Куна, проводившего осмотр ребенка, пока не известно, обеспечивает ли присутствие антител в организме мальчика защиту от COVID-19.
На сегодняшний день активный вирус не был обнаружен в образцах жидкости вокруг ребенка в утробе матери или в грудном молоке.
Infected after holiday to Europe, pregnant mum gives birth to baby with Covid-19 antibodies https://t.co/1ueQfEM01F— The Straits Times (@STcom) November 28, 2020
Отмечается, что, возможно, это не первый подобный случай в Сингапуре. Так, в апреле родился ребенок у жительницы страны Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. Именно он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами.
По информации Всемирной организации здравоохранения, прямой путь заражения коронавирусом — от матери к ребенку — пока не доказан.