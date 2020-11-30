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Коронавирус 2020

В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

National Geographic Россия
30 ноября 2020
Мать мальчика заразилась COVID-19 во время беременности.

31-летняя жительница Сингапура Селин Нг-Чан родила мальчика с антителами к SARS-CoV-2. При этом ребенок, которого назвали Олдрин, не болен COVID-19.

«Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — сказала женщина.

Селин рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией вместе со своей матерью и дочерью после возвращения из семейного отдыха в Европе. Болезнь протекала легко, и через две с половиной недели ее выписали из больницы. 

«Моя беременность и роды прошли гладко, несмотря на то, что мне поставили диагноз COVID-19 в первом триместре, который является самой нестабильной стадией беременности. Мне очень повезло, что у меня появился Олдрин, и он родился здоровым», — Селин Нг-Чан.

По словам доцента Тан Хак Куна, проводившего осмотр ребенка, пока не известно, обеспечивает ли присутствие антител в организме мальчика защиту от COVID-19.

На сегодняшний день активный вирус не был обнаружен в образцах жидкости вокруг ребенка в утробе матери или в грудном молоке.

Отмечается, что, возможно, это не первый подобный случай в Сингапуре. Так, в апреле родился ребенок у жительницы страны Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. Именно он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами.

По информации Всемирной организации здравоохранения, прямой путь заражения коронавирусом — от матери к ребенку — пока не доказан.

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