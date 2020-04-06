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Китайский коронавирус 2020

В США тигрица заразилась COVID-19 от человека

Анастасия Крутикова
06 апреля 2020
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Фото: mliu92/Flickr
Зоопарк Бронкса сообщил о случае заражения коронавирусом Sars-Cov-2 у малайской тигрицы.

У малайской тигрицы Нади, живущей в зоопарке нью-йоркского район Бронкс, диагностировали инфекцию COVID-19. Об этом сообщило Общество по сохранению диких животных (WCS), которое управляет зоопарком. Это первый известный случай заражения тигра новым типом коронавируса. 

Тигрице Наде 4 года, и у нее, как и у всех ее соседей (сестры Нади Азул, двух амурских тигров и трех львов) обнаружили сухой кашель. Хотя остальных крупных кошек еще не тестировали, в зоопарке считают, что остальные кошачьи тоже заражены коронавирусом, который вызывает эти симптомы. Диагностика была проведена только у Нади, потому что для тестирования необходимо было на время усыпить тигрицу, что трудозатратно и в некоторых случаях рискованно для здоровья зверей. 

Скорее всего кошек заразил один из сотрудников еще до того, как у него/нее проявились симптомы заболевания, либо болезнь которого протекала бессимптомно. Сейчас зоопарк в Бронксе (как и другие зоопарки, за которые отвечает WCS) принял необходимые меры предосторожности при работе смотрителей со зверями. 

На другой экспозиции зоопарка под названием «Дикая Азия» малайский тигр и два амурских тигра не проявили никаких симптомов. Кроме того, у других кошек в зоопарке, включая снежного барса, гепарда, дымчатого леопарда, амурского леопарда, пуму и сервала, симптомы коронавируса не обнаружены.

Хотя у тигров и львов наблюдается снижение аппетита, в остальном у них все хорошо, отмечают в WCS, описывая кошек как «оживленных, бдительных и взаимодействующих со своими смотрителяим». В настоящее время кошки находятся под присмотром ветеринаров, которые заботятся о них. 

«Неизвестно, как эта болезнь будет развиваться у крупных кошек, поскольку разные виды могут по-разному реагировать на новые инфекции, но мы будем продолжать внимательно следить за ними и ожидать полного выздоровления», — отметили в WCS.
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«Кошачий белок ACE2 напоминает человеческий гомолог ACE2, который, скорее всего, является точкой проникновения вируса Sars-Cov-2 в клетку», — отмечает вирусолог из Бельгии Стивен Ван Гухт. 

При этом в ведомстве подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что какие-либо животные, включая домашних животных или домашний скот, могут передавать COVID-19 людям.

Зоопарк в Бронксе и некоторые другие зоопарки Ню-Йорка закрыты для посещения с 16 марта. 

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