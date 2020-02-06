В Ухане спасли более 200 домашних животных, оставшихся без хозяев

Владельцы животных предоставляли работникам организации коды от дверных замков, а в случае необходимости платили за вскрытие дверей. Волонтеры обходили квартиры, снимая посещение квартир на видео или организовывая видеочат с хозяевами. Ассоциация предоставила бесплатную еду для более чем двухсот домашних животных.

Всего в организацию обратились более 700 семей. В городе насчитывается по меньшей мере от 600 до 800 тысяч домашних кошек и собак. Ранее стало известно, что местные власти пригрозили отстреливать кошек и собак, если их владельцы не обеспечат животным должную опеку. Во многих городах были изданы строгие постановления, запрещающие домашним животным выходить на улицу.