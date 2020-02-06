В Ухане спасли более 200 домашних животных, оставшихся без хозяев

Организация по защите животных в Ухане спасла более 200 домашних животных в городе. Их владельцы покинули Ухань до 23 января, и не успели вернуться домой до объявления карантина, в результате чего животные остались запертыми в квартирах.
Владельцы животных предоставляли работникам организации коды от дверных замков, а в случае необходимости платили за вскрытие дверей. Волонтеры обходили квартиры, снимая посещение квартир на видео или организовывая видеочат с хозяевами. Ассоциация предоставила бесплатную еду для более чем двухсот домашних животных.
Всего в организацию обратились более 700 семей. В городе насчитывается по меньшей мере от 600 до 800 тысяч домашних кошек и собак. Ранее стало известно, что местные власти пригрозили отстреливать кошек и собак, если их владельцы не обеспечат животным должную опеку. Во многих городах были изданы строгие постановления, запрещающие домашним животным выходить на улицу.
Чиновники опасаются, что питомцы могут стать носителями или переносчиками коронавируса, хотя, по данным ВОЗ, нет никаких доказательств того, что смертельный вирус может передаваться кошкам или собакам.
По последним данным общее количество заразившихся составляет 24 611 человек, 494 из которых скончались. Подавляющее большинство смертей приходится на провинцию Хубэй, столицей которой является Ухань. Здесь погибло 479 человек.