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Коронавирус 2020

В Уругвае спроектировали первый мемориал жертвам COVID-19

Михаил Сысоев
20 августа 2020
Мемориал жертвам COVID-19
Мемориал жертвам COVID-19
Фото: Courtesy of Gómez Platero
Строительство памятника займет около полугода.

Памятник, спроектированный архитектурной группой Gómez Platero, получил название «Всемирный мемориал пандемии». По задумке авторов, он станет выражением надежды в неопределенное время, а также местом для траура и размышлений. 

Мемориал будет расположен на краю городской набережной, к нему можно будет подойти по длинной пешеходной дорожке. В центре платформы — отверстие, в котором видно океан, что позволит людям наблюдать за природой.

Мемориал жертвам COVID-19
Мемориал жертвам COVID-19
Фото: Courtesy of Gómez Platero
Мемориал жертвам COVID-19
Мемориал жертвам COVID-19
Фото: Courtesy of Gómez Platero
«Архитектура — мощный инструмент для преобразования мира. Это, прежде всего, коллективная историческая реальность, состоящая из небольших фрагментов, которые с течением времени и становятся культурой. Это способ показать, кто мы на этой планете. Памятники также отмечают наши общие культурные и эмоциональные вехи. Создавая мемориал, способный активировать чувства и воспоминания таким образом, мы можем напоминать нашим посетителям что сделала эта пандемия и что мы, люди, подчиняемся природе, а не наоборот», — Мартин Гомес Платеро, ведущий архитектор Gómez Platero.

Мемориал предназначен для приема до 300 посетителей одновременно. Как отметили в компании, в настоящее время ведутся переговоры с правительством Уругвая о выборе конкретного места для памятника. По их оценкам, на строительство мемориала уйдет шесть месяцев.

По данным на 20 августа, в мире зафиксировано более 22 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего от COVID-19, по официальным данным, погибли 800 тысяч человек.

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