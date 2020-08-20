В Уругвае спроектировали первый мемориал жертвам COVID-19

Памятник, спроектированный архитектурной группой Gómez Platero, получил название «Всемирный мемориал пандемии». По задумке авторов, он станет выражением надежды в неопределенное время, а также местом для траура и размышлений.

Мемориал будет расположен на краю городской набережной, к нему можно будет подойти по длинной пешеходной дорожке. В центре платформы — отверстие, в котором видно океан, что позволит людям наблюдать за природой.