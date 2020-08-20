В Уругвае спроектировали первый мемориал жертвам COVID-19
Памятник, спроектированный архитектурной группой Gómez Platero, получил название «Всемирный мемориал пандемии». По задумке авторов, он станет выражением надежды в неопределенное время, а также местом для траура и размышлений.
Мемориал будет расположен на краю городской набережной, к нему можно будет подойти по длинной пешеходной дорожке. В центре платформы — отверстие, в котором видно океан, что позволит людям наблюдать за природой.
Мемориал предназначен для приема до 300 посетителей одновременно. Как отметили в компании, в настоящее время ведутся переговоры с правительством Уругвая о выборе конкретного места для памятника. По их оценкам, на строительство мемориала уйдет шесть месяцев.
По данным на 20 августа, в мире зафиксировано более 22 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего от COVID-19, по официальным данным, погибли 800 тысяч человек.