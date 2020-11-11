В вирусе SARS-CoV-2 обнаружили скрытый ген

Исследователи обнаружили загадочный ген в генетическом коде коронавируса SARS-CoV-2 — сегмент, практически скрытый от глаз и до сих пор в значительной степени упускаемый из виду.

Недавно идентифицированный ген — ORF3d — является примером того, что называется перекрывающимся геном: своего рода «геном в гене». Он эффективно скрывается в цепочке нуклеотидов из-за того, что перекрывает закодированные последовательности других генов.

Перекрывающиеся гены — это случаи записи, когда одним и тем же участком ДНК закодированы две и более (теоретически — до шести) белковые последовательности. Впервые они были открыты в 1976 году.