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Китайский коронавирус 2020

В ВОЗ допустили заражение COVID-19 двух третей человечества

14 февраля 2020
Каждый зараженный передает вирус двум-трем другим людям.

Айра Лонджини — ведущий специалист по инфекционным болезням и советник Всемирной организации здравоохранения — не исключает, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться более пяти миллиардов людей. Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае. Он пришел к выводу, что вирус вырвался за пределы КНР, прежде чем власти ввели карантин, лишь замедливший его распространение.

В своих оценках Лонджини основывается на данных, показывающих, что каждый зараженный человек передает вирус двум-трем другим людям. По его словам, отсутствие быстрых тестов и относительная легкость протекания болезни у некоторых людей также затрудняет отслеживание ее распространения.

Лонджини отмечает, что, даже наличие способа сократить распространение болезни в два раза все равно означало бы, что коронавирусом заразится примерно треть населения Земли.

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 64 437 человек, из которых 1 383 скончались, а 6 983 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.