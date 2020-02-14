В ВОЗ допустили заражение COVID-19 двух третей человечества

Айра Лонджини — ведущий специалист по инфекционным болезням и советник Всемирной организации здравоохранения — не исключает, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться более пяти миллиардов людей. Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае. Он пришел к выводу, что вирус вырвался за пределы КНР, прежде чем власти ввели карантин, лишь замедливший его распространение.
В своих оценках Лонджини основывается на данных, показывающих, что каждый зараженный человек передает вирус двум-трем другим людям. По его словам, отсутствие быстрых тестов и относительная легкость протекания болезни у некоторых людей также затрудняет отслеживание ее распространения.
In Shocking Admission, WHO Advisor Says Coronavirus May Infect Over #5Billion— owhy3 (@owhy3) February 14, 2020
According to Bloomberg, that's what WHO's Ira Longini said
If the virus truly has a mortality rate of 2% , it would kill more than 100 Mhttps://t.co/AVFk1wQhvm
Лонджини отмечает, что, даже наличие способа сократить распространение болезни в два раза все равно означало бы, что коронавирусом заразится примерно треть населения Земли.
По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 64 437 человек, из которых 1 383 скончались, а 6 983 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.