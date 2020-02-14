В ВОЗ допустили заражение COVID-19 двух третей человечества

Айра Лонджини — ведущий специалист по инфекционным болезням и советник Всемирной организации здравоохранения — не исключает, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться более пяти миллиардов людей. Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае. Он пришел к выводу, что вирус вырвался за пределы КНР, прежде чем власти ввели карантин, лишь замедливший его распространение.

В своих оценках Лонджини основывается на данных, показывающих, что каждый зараженный человек передает вирус двум-трем другим людям. По его словам, отсутствие быстрых тестов и относительная легкость протекания болезни у некоторых людей также затрудняет отслеживание ее распространения.