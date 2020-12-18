Вакцина от COVID-19 стала научным прорывом года по версии журнала Science

Редакция журнала Science назвала научным прорывом 2020 года рекордно быструю разработку эффективных вакцин от новой коронавирусной инфекции.
31 декабря 2019 года представители здравоохранения в китайском Ухане сообщили о загадочных случаях пневмонии, обнаруженной у 27 человек. К 8 января китайские исследователи связали болезнь с новым коронавирусом. Два дня спустя ученые разместили статьи, в которых расшифровывалась генетическая последовательность того, что сейчас известно как SARS-CoV-2. Через несколько часов начались поиски вакцины от COVID-19.
В феврале Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, предположил, что исследователям понадобится не менее шести месяцев для того, чтобы приблизиться к созданию вакцины от коронавируса. К счастью, реальность оказалась более радужной, чем ожидания ученого.
Издание указывает, что по состоянию на 10 декабря 162 вакцины находились в разработке, а 52 из них уже проходили клинические испытания. По оценкам Science, эффективность имеющихся вакцин также превзошла все ожидания. Некоторые из них достигают эффективности в 95%, тогда как самые удачные вакцины против гриппа достигают только 60%.
In record time, several #COVID19 vaccines showed strong evidence of efficacy, giving a beleaguered world new hope.— Science Magazine (@ScienceMagazine) December 17, 2020
To honor this feat, Science has named the rapid development of effective #vaccines against COVID19 as its 2020 Breakthrough of the Year. https://t.co/yE0MRkkZxZ
Кроме вакцины, в список главных достижений науки по версии журнала попали разработка первых лекарств на базе CRISPR, открытие источника быстрых радиовсплесков, открытие древнейших образцов изобразительного искусства, получение сверхпроводимости при комнатной температуре и предсказание структуры белка с помощью искусственного интеллекта.
Узнайте и о распространении другого заболевания — к счастью, вымышленного. Учёные выяснили, где лучше скрываться во время зомби-апокалипсиса, что помогло при разработке программ обучения готовности к стихийным бедствиям.