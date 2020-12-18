Вакцина от COVID-19 стала научным прорывом года по версии журнала Science

Редакция журнала Science назвала научным прорывом 2020 года рекордно быструю разработку эффективных вакцин от новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года представители здравоохранения в китайском Ухане сообщили о загадочных случаях пневмонии, обнаруженной у 27 человек. К 8 января китайские исследователи связали болезнь с новым коронавирусом. Два дня спустя ученые разместили статьи, в которых расшифровывалась генетическая последовательность того, что сейчас известно как SARS-CoV-2. Через несколько часов начались поиски вакцины от COVID-19.

В феврале Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, предположил, что исследователям понадобится не менее шести месяцев для того, чтобы приблизиться к созданию вакцины от коронавируса. К счастью, реальность оказалась более радужной, чем ожидания ученого.