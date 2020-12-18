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Коронавирус 2020

Вакцина от COVID-19 стала научным прорывом года по версии журнала Science

National Geographic Россия
18 декабря 2020
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С этим не поспоришь.

Редакция журнала Science назвала научным прорывом 2020 года рекордно быструю разработку эффективных вакцин от новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года представители здравоохранения в китайском Ухане сообщили о загадочных случаях пневмонии, обнаруженной у 27 человек. К 8 января китайские исследователи связали болезнь с новым коронавирусом. Два дня спустя ученые разместили статьи, в которых расшифровывалась генетическая последовательность того, что сейчас известно как SARS-CoV-2. Через несколько часов начались поиски вакцины от COVID-19.

В феврале Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, предположил, что исследователям понадобится не менее шести месяцев для того, чтобы приблизиться к созданию вакцины от коронавируса. К счастью, реальность оказалась более радужной, чем ожидания ученого.

«Никогда прежде исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же врага, <...> столь открыто и часто не сотрудничало так много конкурентов, <...> такое количество кандидатов не продвигалось к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда раньше правительства, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не вкладывали столько денег, сил и мозгов в борьбу с одним и тем же инфекционным заболеванием», — Джон Коэн, постоянный автор журнала Science.

Издание указывает, что по состоянию на 10 декабря 162 вакцины находились в разработке, а 52 из них уже проходили клинические испытания. По оценкам Science, эффективность имеющихся вакцин также превзошла все ожидания. Некоторые из них достигают эффективности в 95%, тогда как самые удачные вакцины против гриппа достигают только 60%.

Кроме вакцины, в список главных достижений науки по версии журнала попали разработка первых лекарств на базе CRISPR, открытие источника быстрых радиовсплесков, открытие древнейших образцов изобразительного искусства, получение сверхпроводимости при комнатной температуре и предсказание структуры белка с помощью искусственного интеллекта.

Узнайте и о распространении другого заболевания — к счастью, вымышленного. Учёные выяснили, где лучше скрываться во время зомби-апокалипсиса, что помогло при разработке программ обучения готовности к стихийным бедствиям.

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