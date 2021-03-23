Вакцина от COVID-19 в таблетках готова к первым клиническим испытаниям

По словам Кидрона, вакцину можно транспортировать в обычном холодильнике и хранить при комнатной температуре, что «с точки зрения логистики упрощает доставку вакцины в любую точку мира».

Данные о новой вакцине Oravax на сегодняшний день не опубликованы, но результаты исследования на животных обнадеживают, говорит Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии.

Изучаются и другие типы вакцин второго поколения, такие как вакцины, вводимые с помощью спрея через нос. Ученые также изучают возможность доставки вакцины через пластыри.

Другая компания, ImmunityBio, проводит первую фазу клинических испытаний пероральной версии вакцины. Тем не менее, она будет использоваться как бустерная доза (способ повторно подвергнуть организм воздействию антигенов) для внутримышечной вакцины, а не как вакцина сама по себе.