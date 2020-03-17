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Китайский коронавирус 2020

Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

17 марта 2020
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Фото: Pixabay
В исследовании принимают участие 45 добровольцев.

Вакцина получила обозначение мРНК-1273. Она была разработана учеными и сотрудниками Национального института здравоохранения США (NIH) в биотехнологической компании Moderna, которая базируется в Кембридже, штат Массачусетс.

«В открытом исследовании будут участвовать 45 здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в течение примерно шести недель. Первый участник получил тестируемую вакцину сегодня», — заявление NIH.

В настоящее время нет утвержденных вакцин или методов лечения болезни, вызываемой коронавирусом и известной как COVID-19.

«Поиск безопасной и эффективной вакцины для предотвращения заражения SARS-CoV-2 является неотложным приоритетом общественного здравоохранения. Это исследование фазы 1, запущенное с рекордной скоростью, является важным первым шагом к достижению этой цели», — Энтони Фаучи, глава отдела инфекционных заболеваний в NIH.

По словам исследователей, в вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из вируса, и она не может заразить человека COVID-19. Потребуется несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины. Первым человеком, получившим прививку, стала 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Холлер. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 процентов случаев COVID-19 являются легкими, 14 процентов — тяжелыми, а около пяти процентов — критическими.

В связи с пандемией коронавируса многие страны предпринимают беспрецедентные меры безопасности, вплоть до закрытия границ и объявления общенационального карантина.