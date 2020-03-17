Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

По словам исследователей, в вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из вируса, и она не может заразить человека COVID-19. Потребуется несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины. Первым человеком, получившим прививку, стала 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Холлер.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 процентов случаев COVID-19 являются легкими, 14 процентов — тяжелыми, а около пяти процентов — критическими.

В связи с пандемией коронавируса многие страны предпринимают беспрецедентные меры безопасности, вплоть до закрытия границ и объявления общенационального карантина.