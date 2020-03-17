Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

Вакцина получила обозначение мРНК-1273. Она была разработана учеными и сотрудниками Национального института здравоохранения США (NIH) в биотехнологической компании Moderna, которая базируется в Кембридже, штат Массачусетс.
В настоящее время нет утвержденных вакцин или методов лечения болезни, вызываемой коронавирусом и известной как COVID-19.
По словам исследователей, в вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из вируса, и она не может заразить человека COVID-19. Потребуется несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины. Первым человеком, получившим прививку, стала 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Холлер.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 процентов случаев COVID-19 являются легкими, 14 процентов — тяжелыми, а около пяти процентов — критическими.
В связи с пандемией коронавируса многие страны предпринимают беспрецедентные меры безопасности, вплоть до закрытия границ и объявления общенационального карантина.