Великобритания прекращает авиасообщение с Южной Америкой и Португалией

Великобритания с пятницы приостанавливает авиасообщение с рядом стран, чтобы предотвратить распространение бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщил в четверг британский министр транспорта Грант Шаппс.

По его словам, с 04:00 утра в пятницу 15 января по местному времени вводится запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией, ввиду её тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде.

При этом министр отметил, что эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, имеющих вид на жительство в Великобритании, однако по прибытии в Великобританию из упомянутых стран им предписано отбывать карантин в течение 10 дней вместе с семьёй.

Об обнаружении «бразильского» штамма коронавируса 10 января сообщили власти Японии. Новая разновидность была зафиксирована у четырёх человек, в том числе двух детей, которые прибыли из бразильского штата Амазонас в токийский аэропорт Ханэда. Предполагается, что эта мутация, о которой впервые бразильские учёные проинформировали в конце декабря, могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро.