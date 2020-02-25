Венецианский карнавал отменен из-за коронавируса

Италия ввела чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса: в этой стране зафиксирована самая серьезная вспышка COVID-19 в Европе. Заболевание подтвердилось у 212 человек — трое из них скончались, а несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии.
Очаги распространения были выявлены в областях Ломбардия и Венето, 11 городов закрыто на карантин, около 50 000 местных жителей получили предписание от властей не выходить из дома. 22 февраля губернатор области Венето Лука Дзайа распорядился досрочно закрыть знаменитый карнавал, который начался 8 февраля и должен был продолжаться до 25-го.
Вспышка отразилась и на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, запланированный на 23 февраля, прошел при пустом зале: гостей попросили не приходить, а посмотреть на новинки модной индустрии можно было в трансляции. Закрылись музеи, библиотеки, школы, театры и другие общественные места. Пока запрет на их работу действует до 1 марта, но в зависимости от развития ситуации может быть продлен.
Автобусы, поезда и знаменитые венецианские гондолы дезинфицируются. Пассажиры, прибывающие международными рейсами через аэропорты, проходят проверку тепловизором. В Турине, где выявлено три случая заболевания, пока прекратили работу только образовательные учреждения, но за ними могут последовать и туристические точки.
Источник появления вируса в Италии так и не найден, поэтому власти сконцентрировались на изоляции. Эти шаги поддерживают соседи. Австрийский высокопоставленный чиновник сферы безопасности Франц Ланг (Franz Lang) заявил, что при необходимости страна закроет свои границы за час. В выходные уже был задержан пассажирский поезд, который следовал из Венеции в Мюнхен — в нем находились два пассажира с признаками заболевания. Позднее железнодорожная компания Österreichische Bundesbahnen объявила о временном прекращении движения всех поездов между Австрией и Италией через Бреннер из-за угрозы распространения коронавируса (в настоящее время движение открыто).
+++STRECKENINFO BRENNER+++— ÖBB (@unsereOEBB) February 23, 2020
Derzeit sind Zugfahrten über den Brenner nicht möglich. Grund dafür ist eine behördliche Sperre. Weitere Updates bekommt ihr hier!#ÖBBStreckeninfo
Швейцария и другие соседи Италии пока не спешат бить тревогу, но призывают путешественников к осторожности. Узнайте, как распространение заболевания отразилось на сфере авиаперевозок.