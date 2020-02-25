Венецианский карнавал отменен из-за коронавируса

Италия ввела чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса: в этой стране зафиксирована самая серьезная вспышка COVID-19 в Европе. Заболевание подтвердилось у 212 человек — трое из них скончались, а несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии.

Очаги распространения были выявлены в областях Ломбардия и Венето, 11 городов закрыто на карантин, около 50 000 местных жителей получили предписание от властей не выходить из дома. 22 февраля губернатор области Венето Лука Дзайа распорядился досрочно закрыть знаменитый карнавал, который начался 8 февраля и должен был продолжаться до 25-го.