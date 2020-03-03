Все пациенты Вьетнама излечились от коронавирусной инфекции

Эффективные медицинские и карантинные меры привели к тому, что все 16 больных коронавирусной инфекцией во Вьетнаме полностью излечились, а новых случаев в стране за последние три недели не зафиксировано. Самому старшему из пациентов было 73 года, самому младшему — три месяца. Благодаря исцелению Вьетнам был исключен из числа опасных зон Центром по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), сообщила глава ведомства Митч Вольф.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работу Вьетнама по профилактике и борьбе с вирусом, вызывающим COVID-19, привели в пример остальным странам. В CDS заявили, что ситуация с полным избавлениям страны от коронавируса нового типа стала возможной благодаря совокупности мер надзора, карантина и правильного лечения.
All Covid-19 patients in Vietnam cured & discharged from hospital https://t.co/IdBGR8aXPj pic.twitter.com/mtzTSbKKBV— Mothership.sg (@MothershipSG) March 1, 2020
Ранее Вьетнам закрыл допуск на территорию страны туристов (кроме официальных делегаций), побывавших в Китае в течение 14 последних дней до даты визита. Пассажиры морских и воздушных судов, которые побывали или следовали транзитом через Италию, Иран или Южную Корею, будут помещаются на 14-дневный карантин.
Согласно данным ANEX Tour, Вьетнам сейчас лидирует по спросу у российских туристов среди направлений в Юго-Восточную Азию. По словам руководителя администрации правительства Вьетнама Майя Тьена Дунга, ущерб туристической отрасли страны от коронавируса оценивается в $7 000 000 000. По предварительным оценкам, загрузка отелей страны снизилась на 60%.
По последним данным, общее количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 91 320 человек. Из них 3 118 скончались, а 48 166 излечились.