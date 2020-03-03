Все пациенты Вьетнама излечились от коронавирусной инфекции

Эффективные медицинские и карантинные меры привели к тому, что все 16 больных коронавирусной инфекцией во Вьетнаме полностью излечились, а новых случаев в стране за последние три недели не зафиксировано. Самому старшему из пациентов было 73 года, самому младшему — три месяца. Благодаря исцелению Вьетнам был исключен из числа опасных зон Центром по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), сообщила глава ведомства Митч Вольф.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работу Вьетнама по профилактике и борьбе с вирусом, вызывающим COVID-19, привели в пример остальным странам. В CDS заявили, что ситуация с полным избавлениям страны от коронавируса нового типа стала возможной благодаря совокупности мер надзора, карантина и правильного лечения.