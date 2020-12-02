Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Президент РФ сообщил, что в России уже произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — отметил он.

Голикова отметила, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе и бесплатно для жителей России. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала «Спутник V», разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе платформы вектора аденовируса человека, а позже «ЭпиВакКорону» от центра «Вектор» при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).

Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). «Спутник V» показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.