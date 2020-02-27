По словам Чана, еще одним ударом для Гонконга стало распространение нового коронавируса, который «нанес серьезный удар по экономической активности и настроениям» жителей.

В дополнение к принятым мерам правительство Гонконга сократит подоходный налог для двух миллионов налогоплательщиков. Власти также планируют предоставить арендаторам муниципального жилья с низкими доходами бесплатную месячную аренду. 200 тысяч малообеспеченных семей получат дополнительное разовое пособие.

Несмотря на продолжающиеся проблемы, Чан заявил, что верит, что экономика сможет прийти в норму в долгосрочной перспективе.

«Хотя влияние эпидемии на нашу экономику в ближайшей перспективе может быть больше, чем воздействие вспышки атипичной пневмонии в 2003 году <…> экономические основы Гонконга остаются устойчивыми. Экономика Гонконга должна восстановиться после окончания эпидемии», – отметил Чан.

В Гонконге было зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.