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Китайский коронавирус 2020

Власти Гонконга раздадут населению 15,4 миллиарда долларов для поддержки в период эпидемии COVID-19

27 февраля 2020
Гонконг
Фото: piqsels.com
По 1280 долларов каждому совершеннолетнему жителю административного района.

В Гонконге впервые за 15 лет будет зафиксирован дефицит бюджета, экономика региона переживает серьезный спад. Финансовый секретарь специального административного района КНР Пол Чан объявил, что в связи с этим Гонконг предпримет беспрецедентные меры по поддержке населения. Власти выплатят всем взрослым жителям по 1280 долларов США в качестве меры социальной поддержки. В общей сложности около семи миллионов человек получат 15,4 миллиарда долларов.

«В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами. Перспективы далеко не многообещающие <…> Экономика Гонконга была затянута множеством встречных ветров, которые начались в прошлом году, включая последствия месяцев массовых протестов, продолжающейся торговой войны между США и Китаем и замедлением мировой экономики», – Пол Чан.

По словам Чана, еще одним ударом для Гонконга стало распространение нового коронавируса, который «нанес серьезный удар по экономической активности и настроениям» жителей.

В дополнение к принятым мерам правительство Гонконга сократит подоходный налог для двух миллионов налогоплательщиков. Власти также планируют предоставить арендаторам муниципального жилья с низкими доходами бесплатную месячную аренду. 200 тысяч малообеспеченных семей получат дополнительное разовое пособие.

Несмотря на продолжающиеся проблемы, Чан заявил, что верит, что экономика сможет прийти в норму в долгосрочной перспективе.

«Хотя влияние эпидемии на нашу экономику в ближайшей перспективе может быть больше, чем воздействие вспышки атипичной пневмонии в 2003 году <…> экономические основы Гонконга остаются устойчивыми. Экономика Гонконга должна восстановиться после окончания эпидемии», – отметил Чан.

В Гонконге было зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.