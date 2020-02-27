Власти Гонконга раздадут населению 15,4 миллиарда долларов для поддержки в период эпидемии COVID-19
В Гонконге впервые за 15 лет будет зафиксирован дефицит бюджета, экономика региона переживает серьезный спад. Финансовый секретарь специального административного района КНР Пол Чан объявил, что в связи с этим Гонконг предпримет беспрецедентные меры по поддержке населения. Власти выплатят всем взрослым жителям по 1280 долларов США в качестве меры социальной поддержки. В общей сложности около семи миллионов человек получат 15,4 миллиарда долларов.
По словам Чана, еще одним ударом для Гонконга стало распространение нового коронавируса, который «нанес серьезный удар по экономической активности и настроениям» жителей.
В дополнение к принятым мерам правительство Гонконга сократит подоходный налог для двух миллионов налогоплательщиков. Власти также планируют предоставить арендаторам муниципального жилья с низкими доходами бесплатную месячную аренду. 200 тысяч малообеспеченных семей получат дополнительное разовое пособие.
Несмотря на продолжающиеся проблемы, Чан заявил, что верит, что экономика сможет прийти в норму в долгосрочной перспективе.
«Хотя влияние эпидемии на нашу экономику в ближайшей перспективе может быть больше, чем воздействие вспышки атипичной пневмонии в 2003 году <…> экономические основы Гонконга остаются устойчивыми. Экономика Гонконга должна восстановиться после окончания эпидемии», – отметил Чан.
В Гонконге было зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.