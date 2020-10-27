По всей России вводится масочный режим

Анна Попова, главный государственный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора, обязала жителей РФ носить медицинские маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах. Постановление вступит в силу 28 октября.

Кроме всего прочего, было рекомендовано запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00. На тот же период времени рекомендовано закрыть рестораны и кафе.

Новые ограничения ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России «в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Ведомство пообещало усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах.

За последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом; зафиксировано 320 летальных случаев — это максимальная суточная смертность за всю пандемию. Общее число заразившихся достигло 1 547 774 человек; погибло 26 589 заболевших.