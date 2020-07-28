ВОЗ назвала пандемию COVID-19 самым тяжелым кризисом в истории здравоохранения

В своем выступлении Гебрейесус напомнил, что рекомендации по предотвращению распространения болезни не изменились за последние полгода.

«Держитесь подальше от окружающих, мойте руки, избегайте скопления людей и закрытых мест и носите маску там, где это рекомендуется», — сказал гендиректор ВОЗ.

Он похвалил страны, которые сумели предотвратить вспышку коронавирусной инфекции в зародыше, приведя в пример Новую Зеландию и Вьетнам, где недавно в связи с COVID-19 также запретили продажу диких животных. Международная неправительственная организация Freeland приветствовала решение властей Вьетнама как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии коронавируса.

Глава ВОЗ заявил, что пандемия продолжает ускоряться. «За последние 6 недель общее количество случаев в мире почти удвоилось», — сказал Гебрейесус.

По данным на 28 июля, в мире зафиксировано более 16,5 млн случаев коронавирусной инфекции, более 650 тысяч человек скончались.