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Коронавирус 2020

ВОЗ назвала пандемию COVID-19 самым тяжелым кризисом в истории здравоохранения

Михаил Сысоев
28 июля 2020
Тедрос Адханом Гебрейесус.
Фото: DFID - UK Department for International Development / flickr.com
Подобного не случалось с момента основания организации в 1948 году.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханом Гебрейесуса, пандемия COVID-19 — это «самый серьезный глобальный кризис в области здравоохранения», который когда-либо наблюдала организация.

Гендиректор ВОЗ поддержал свое утверждение, сославшись на масштабность как подтвержденных случаев коронавируса, так и общего числа погибших. 

«COVID-19 изменил наш мир. И пандемия показала, на что способны люди — как с положительной, так и с отрицательной стороны», — Тедрос Адханом Гебрейесус.

В своем выступлении Гебрейесус напомнил, что рекомендации по предотвращению распространения болезни не изменились за последние полгода. 

«Держитесь подальше от окружающих, мойте руки, избегайте скопления людей и закрытых мест и носите маску там, где это рекомендуется», — сказал гендиректор ВОЗ.

Он похвалил страны, которые сумели предотвратить вспышку коронавирусной инфекции в зародыше, приведя в пример Новую Зеландию и Вьетнам, где недавно в связи с COVID-19 также запретили продажу диких животных. Международная неправительственная организация Freeland приветствовала решение властей Вьетнама как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии коронавируса.

Глава ВОЗ заявил, что пандемия продолжает ускоряться. «За последние 6 недель общее количество случаев в мире почти удвоилось», — сказал Гебрейесус.

По данным на 28 июля, в мире зафиксировано более 16,5 млн случаев коронавирусной инфекции, более 650 тысяч человек скончались. 

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